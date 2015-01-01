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बैठक:भाजपा के आह्वान पर किसान एसवाईएल को लेकर कल रखेंगे सांकेतिक उपवास

बहादुरगढ़4 घंटे पहले
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एसवाईएल के पानी को लेकर प्रदेशभर के किसानों ने 19 दिसंबर को सांकेतिक उपवास रखने का फैसला लिया है। जिला स्तरीय सांकेतिक उपवास सुबह 10 से 3 बजे तक प.श्रीराम शर्मा पार्क में रखा जाएगा। यह बातें सांसद डॉ. अरविंद शर्मा व भाजपा जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान ने कही। वे बहादुरगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में बाेल रहे थे।

प्रदेश के किसानों का कहना है कि कांग्रेस व इनेलो पार्टी कृषि कानूनों को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कांग्रेस अपने आप को किसान हितैषी मानती है तो पंजाब की कांग्रेस सरकार से हरियाणा के किसानों को एसवाईएल का पानी दिलवाए। फिर कृषि कानूनोंं की बात करे। एसवाईएल के पानी की मांग व किसानों के सांकेतिक उपवास का भाजपा समर्थन और सहयोग करेगी।

सांसद ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भी हरियाणा के किसानों के साथ सांकेतिक उपवास रखेंगे। बैठक में डॉ. राकेश कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष बिजेंद्र दलाल, सुनीता चौहान, आनंद सागर, युवा जिलाध्यक्ष नवीन उर्फ बंटी, महामंत्री अश्विनी शर्मा ने भी विचार रखे। उन्हाेंने एसवाईएल के पानी को लेकर किसानों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में सांकेतिक उपवास में शामिल होने का आह्वान किया।

हरियाणा के हिस्से का 19 लाख एकड़ फीट पानी दबाए बैठा पंजाब

सांसद डाॅ. शर्मा ने कहा कि पंजाब पिछले साढ़े पांच दशक से हरियाणा के किसानों के हिस्से का 19 लाख एकड़ फीट पानी दबाए बैठा है। बात किसान हित की करता है। कंधे पर कस्सी लेकर एसवाईएल का पानी लाने की बात करने वाले नेता अब कहां गए।

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