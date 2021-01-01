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परेशानी:मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद होने से नहीं हो पा रहा ऑनलाइन भुगतान

बहादुरगढ़3 घंटे पहले
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मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद होने का असर अब बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर इसकी मार पड़ रही है वहीं बाजारों में ऑनलाइन पेमेंट से भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद होने से ग्राहक एप से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे है। बाजार में दुकानों पर भुगतान को लेकर लोग परेशान हो रहे है। पेट्रोल पंप व शॉपिग मॉल से लेकर दुकानों पर भी ऑनलाइन पैमेंट के लिए लोग परेशान हो रहे है।

बच्चाें की ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लग पा रही
सरकार ने वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं सभी एसएमएस सेवा (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) व मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं बंद कर रखी है। लगातार प्रभावित हो रही इंटरनेट सेवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि इंटरनेट सेवा बुधवार सुबह से बंद चल रही है। सरकार एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने की अवधि को बढ़ा रही है।

इंटरनेट सेवा बंद होने से कारोबार के साथ-साथ बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं पर भी असर पड़ा है। कोरोना काल में जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो घर से ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा बाधित होने से ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावित रही। सरकार ने अफवाहों से बचाव के लिए यह कदम उठाया है।

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