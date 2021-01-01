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टिकरी बाॅर्डर पर किसान आंदाेलन के 70 दिन:लोगों को दिल्ली जाने के नहीं मिल रहे रास्ते, दूध और सब्जी की सप्लाई देरी से पहुंच रही

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
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टिकरी बॉर्डर पर कांटेदार दीवार व कील लगाई। - Dainik Bhaskar
टिकरी बॉर्डर पर कांटेदार दीवार व कील लगाई।

टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बुधवार को 70वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन की वजह से बुधवार को दिल्ली के सभी रास्ते बंद हैं जबकि कई अन्य रास्ते डायवर्ट किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसकी जानकारी दी है पर अब दूध व दुकानदारों का सामान की भी बहादुरगढ़ में सप्लाई प्रभावित हो रही है।

जो सामान आ रहा है वह गुरुग्राम की तरफ से आ रहा है जिसका ट्रांसपोर्ट का भार लोगों पर पड़ रहा है। इसमें दूध व सब्जी की सप्लाई भी प्रभावित होने लगी है। अब सब्जी नाहरा-नाहरी रोड की तरफ बहादुरगढ़ आ रही है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को दिल्ली जाने व दिल्ली से आने के रास्ते नहीं मिल रहे। वहीं लोगों ने दिल्ली ट्रैफिक टविटर के संदेश के हिसाब से आगे की यात्रा करनी शुरू की है।

पुलिस के मुताबिक नोएडा से अक्षरधाम होते हुए दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद है। नेशनल हाईवे- 24 पर भी दिल्ली पुलिस ने बैरियर लगाया है। अगर नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो डीएनडी का इस्तेमाल करें। सब्जी दुकानदार ओमप्रकाश का कहना है कि अभी सब्जी दूसरे रास्तों से लाई जा रही है पर अब जैसे-जैसे दिल्ली में यूपी व सोनीपत व बहादुरगढ़ की तरफ आना-जाना बंद है जिसके चलते खाद्य से लेकर सभी वस्तुओं को महंगी मिलेगी।

इन रास्तों का करें प्रयोग

लामपुर बॉर्डर, सफियाबाद बॉर्डर, पल्ला और सिंघू स्कूल टोल टैक्स, बॉर्डर, आनंद विहार बॉर्डर, डीएनडी, अप्सरा बॉर्डर, भौपुरा बॉर्डर, कालिंदी कुंज, बदरपुर, सूरजकुंड, आया नगर, झरोदा (एक लेन खुली) दौराला, कापसहेड़ा, बादौसराय, रजोकरी, बिजवासन, पालम विहार, दूंदाहेरा, आईटीओ, विकासमार्ग।

ये रास्ते हैं बंद: टिकरी बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर, औचंदी बॉर्डर, प्याऊ मनियारी, सबोली बॉर्डर, मंगेश बॉर्डर।

अभी तक 44 केस में से 14 की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी: कुल 44 एफआईआर में से अबतक 14 की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी हुई है। इसमें लाल किला मामले को लेकर दर्ज की गई दो एफआईआर भी शामिल है। क्राइम ब्रांच अभी तक किसान नेताओं समेत 65 से ज्यादा लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है।

इस रूट से दिल्ली पहुंचे

  • एनएच 44 का इस्तेमाल कर हरियाणा से दिल्ली जाने वाले पल्ला लालबत्ती से एनआईआईटी होकर होलंबी कलां 100 फूटा रोड पर जाए। यहां से डीएसआईडीसी 80 फुटा से लामपुर बॉर्डर व साफियाबाद बॉर्डर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा डीएसआईडीसी से यूटर्न लेकर सिंघु बॉर्डर स्कूल टोल टैक्स का रास्ता भी ले सकते हैं।
  • साफियाबाद, सबोली, प्याऊ मनियारी बॉर्डर से लोग साफियाबाद मोड़, सबोली मोड, रामदेव चौक, सेक्टर ए-5 नरेला होकर राजा हरीशचंद्र अस्पताल से एनएच 44 से दिल्ली दाखिल हो सकते हैं।
  • लामपुर बॉर्डर से ग्रेन मंडी फिर मुनीम का बाग से राजा हरीशचंद्र अस्पताल और एनएच 44 से दिल्ली दाखिल हो सकते हैं।
  • एनएच 24, एनएच 9 से ट्रैफिक रोड नंबर 56, रोड नंबर 57, कोडंली, पेपर मार्केट, ईडीएम, अक्षरधाम, निजामुद्दीन कट डाइवर्ट किया गया है।
  • मैक्ट अस्पताल कट से हसनपुर डिपो, गाजीपुर गोलचक्कर से आनंद विहार, ट्रैफिक डायवर्ट है।
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