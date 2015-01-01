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असुविधा:20 दिन से चल रहे किसान आंदोलन से किसानों के साथ लोगों की भी परेशानियां बढ़ी

बहादुरगढ़2 दिन पहले
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20 दिन से चल रहे किसान आंदोलन ने अब किसानों के साथ-साथ लोगों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ किसान सर्द रातों में सड़को पर सो रहे है तो किसान आंदोलन की वजह से जिनके काम धंधे हुए ठप हुए है उनके लिए दिन और रात काटना भारी हो गए है। लॉकडाउन के बाद भी नहीं उभरी बहादुरगढ़ की औद्योगिक नगरी को रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

वहीं छोटे-मोटे काम धंधे कर अपनी आजीविका चलने वाले लोग अब भूखे मरने की कगार पर है। टिकरी बॉर्डर से लेकर पूरा बाईपास आंदोलनकारियों की जद में है। ऐसे में बाईपास पर बने छोटे-बड़े ढाबे और रसोई पिछले 20 दिनों से बंद पड़े है। जिन ढाबों पर रोजाना 15 से 20 हजार रुपए की कमाई होती थी। वहां अब वहां कोई ग्राहक नहीं आ रहा।

बहादुरगढ़ की पहचान कहे जाने वाले मशूहर पकौड़े भी अब बाईपास पर नहीं बिक रहे है। जहां रोजाना हजारों रुपयों के पकौड़े बिक जाते थे वहा अब मात्र कुछ सौ रुपए की बिक्री हो रही है। रोजाना बचे हुए माल को फेंकना पड़ रहा है। बाईपास पर ढाबा चलने वाले रामचंद्र ने बताया कि लॉकडाउन के बाद भी व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी थी। उम्मीद थी की सर्दियों में कुछ तो ढाबो और होटलों का काम चलेगा, लेकिन पिछले 20 दिनों केवल लेबर का खाना बन रहा है।

महंगी सीएनजी लेने को मजबूर

टिकरी बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बॉर्डर पर बने सीएनजी पंप तक पर वाहन चालक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बॉर्डर पर सीएनजी पंप बंद होने का असर शहरवासियों पड़ रहा है। गौरैया पेट्रोल पंप पर सीएनजी डलवाने के लिए लम्बी लाइन रही है। लोग मजबूरी में महंगी सीएनजी डलवा रहे है। सीएनजी डलवाने आए मुकेश ने बताया कि बॉर्डर बंद होने से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ दिल्ली के मुकाबले सीएनजी 10 रुपए महंगी है। लोग सीएनजी भरवाने के लिए दिल्ली जाते है। अब पेट्रोल से गाड़ी चलानी पड़ रही है, जो काफी मंहगा पड़ रहा है। किसान आंदोलन को जारी रखे हुए किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए है। हालात ये है कि टिकरी बॉर्डर से लेकर बाईपास से होते 15 किलोमीटर लम्बा जाम है। सड़क के दोनों ओर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगाकर किसान मैदान में डटे हैं। वहीं लगातार पंजाब से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भर कर आ रहे है। ऐसे में ये काफिला बढ़ता जा रहा है। सड़के जाम होने के कारण अब किसानो को भी परेशानी का सामान करना पड़ रहा है। हाईवे पर खड़े जत्थो में शामिल किसान रोजाना अपने स्थान से 10 से 15 किलोमीटर चल कर टिकरी बॉर्डर पहुँच कर प्रदर्शन में पहुँचते है। ऐसे में किसानो के पैरो में छाले पड़ने शुरू हो गए है।

शोरूमों के आगे खड़ी हैं ट्रालियां

किसान आंदोलन का असर अब शहर तक आ गया है। लगातार बढ़ रही किसानों की संख्या के कारण अब जत्थे शहर में पहुंच गए है। ट्रेक्टर ट्रालियां पुराने बस स्टैंड तक खड़ी है। ट्रेक्टर ट्रालियां की संख्या शहर में बढ़ती रही तो पूरे शहर में जाम लग सकता है। पहले ही टिकरी बॉर्डर से लेकर बाईपास से भी आगे तक 20 किलोमीटर तक जाम लगा पड़ा है। अब शहर में खड़ी ट्रेक्टर ट्रालियां शोरूमो के आगे खड़ी है। ऐसे में अब शोरूम संचालको की परेशानी बढ़ गई है। हाईवे पर शोरूम संचालक नरेश ने बताया कि उनके वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब ग्राहकों का आना कम हो गया है। पहले तो छोटे और चारपहिया वाहन गांवों के अंदर से गुजरकर गंतव्‍य तक जाते रहे लेकिन अब वह स्थिति भी नहीं बची है। किसान सेक्टर-9 बाईपास पर लंबे जाम के पीछे न खड़े होकर अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को शहर के अंदर तक ले आए हैं। इससे दिल्ली रोहतक मार्ग भी प्रभावित होने लगा है।

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