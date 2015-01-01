पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बहादुरगढ़:ट्रक को जबरन छुड़वाने के मामले में पुलिस कर्मचारी के अपहरणकर्ता पकड़ से बाहर

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ओवरलोडिग रोकने के लिए आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) स्टाफ की ओर से जब्त की गई रोड़ी से भरे ट्रक को थाने ले जाते समय स्कॉर्पियो सवार लोगों ने रास्ते में जबरन हथियाने वाले पुलिस की पकड़ स बाहर है। इन लोगों की पहचान करके पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उनके बार में कुछ भी पता नहीं चल पाया है।

वहां दूसरी तरफ आरटीए स्टाफ में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा हैं। गाैरतलब है कि ट्रक को सेक्टर-9 से खरीदा गया था व वह किसे बेचा गया उसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। वह ट्रक कब से ओवरलोडिग के मामले में चल रहे थे। इसे लेकर भी आरटीए विभाग के पुराने मामलों को भी खंगाला जा रहा है।

आराेपी पकड़े जाने पर नेटवर्क का हाेगा भंडाफाेड़

ग़ौरतलब है बहादुरगढ़ आरटीए के कुछ कर्मचारियों को सीएम फ्लाइंग ने काबू किया था व लाखों रुपए बरामद भी किए थे पर वह मामला बाद मं ठंडे बस्ते में चला गया था। अब एक बार फिर से यह नया मामला प्रकाश में आया है। माना जा रहा है कि यदि आरोपी पकड़े जाते हैं तो यहां भी बड़े स्तर पर आरटीए के नेटवर्क का भी फिर से भंडाफोड़ भी हो सकता है क्योंकि बिना किसी मिली भगत के कोई व्यक्ति ट्रक को बलपूर्वक ले जाने की हिम्मत तभी कर सकता है जब वह विभाग में सेंधमारी करता रहा हो।

वैसे इन सभी पहलुओं पर पुलिस की जांच है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही व जांच करने की बात कह रही है। इस मामले में सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने इतना ही कहा कि जांच जारी है व जल्द ही सभी आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। ग़ौरतलब है कि आरोपियों ने ट्रक को छीनते समय गाड़ी में सवार पुलिस सिपाही से फोन छीन लिया और अपहरण कर काफी देर घुमाते रहे थे। बाद में स्टॉक पर ले जाकर गाड़ी जबरन खाली भी कर ली। बाद में पुलिस के सिपाही ने किसी तरह उनकी गाड़ी से कूदकर जान बचाई। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, मगर अभी आराेपियाें की पहचान नहीं हो सकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें