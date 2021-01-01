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अच्छी खबर:आज खुलेंगे स्कूल, अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य

बहादुरगढ़एक घंटा पहले
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  • छठी से आठवीं तक सुबह 10 से दोपहर 1.30 बजे तक स्कूलों में लगेंगी ऑफलाइन कक्षाएं

शहर में सोमवार से प्राइवेट और सरकारी स्कूल 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए खुल जाएंगे। सभी स्कूल सुबह 10 से दाेपहर 1.30 बजे तक खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलाें काे स्कूल खाेलने के लिए निर्देश दे दिए हैं। स्कूलाें ने भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। पहले से चल रही कक्षाओं की तरह ही इस बार भी सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ-साथ अभिभावकाें की अनुमति लेनी जरूरी हाेगी। कई प्राइवेट व सरकारी स्कूलाें में खाेलने के लिए तैयारी कर ली है। इस बार स्कूलाें से विभाग ने ऑनलाइन फार्म भी भरवाया है, जिसमें काेराेना नियमाें के रखरखाव काे लेकर की गई तैयारी के बारे में पूछा गया है।

इस फार्म से स्कूलों से रिपोर्ट में जिले व ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल कोड, स्कूल का स्तर, स्कूल में सफाई क्या उचित प्रबंध उपलब्ध है या नहीं। एसओपी के तहत अध्यापकों को जागरूक करने व विद्यालय में स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था स्कूलों में तापमान चेक करने का थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर करने की व्यवस्था, कोविड-19 संबंधी प्रशिक्षण फिल्म दिखाई गई है या नहीं।

सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान,अवसर एप पर डाउनलोड की हुई है या नहीं। इन सभी की जानकारी मांगी गई है। इन सभी जानकारियों को मुहैया करवाने वाले स्कूलो को ही खोले जाने को आज्ञा मिलेगी। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियाें की स्कूलाें में संख्या बढ़ने और वैक्सीन आने के बाद अभिभावक भी बच्चाें काे स्कूल भेज रहे है।

कक्षाएं शुरू करने से पहले स्कूलों को ऑनलाइन भरना होगा फार्म

कोरोना महामारी के चलते 1 फरवरी से छठी से आठवीं की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। इससे पहले नौंवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं लग रही हैं। स्कूल खोलने से पहले स्कूल संचालकों को ऑनलाइन एक फार्म भरना होगा। यह फार्म जिस भी स्कूल द्वारा नहीं भरा जाएगा उसे कक्षाएं लगाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों को फार्म का लिक भी भेज दिया है। ऐइस फार्म में जानकारियां मांगी गई हैं। उनमें से मुख्य रूप से कोरोना बचाव के लिए क्या प्रबंध है इसकी जानकारी मांगी गई है।

^ प्राइवेट और सरकारी स्कूल 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए 1 फरवरी से खाेला जाएगा। सभी स्कूलाें काे एसओपी के बारे में जानकारी दे दी गई है। इन कक्षाओं में भी स्कूल आने वाले विद्यार्थियाें काे अभिभावकाें की लिखित अनुमति लेनी हाेगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से गाइडलाइन के अनुसार फार्म भरना जरूरी है।
सुदर्शन पुनिया, नोडल अधिकारी,झज्जर।

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