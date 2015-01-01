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अपराध:सिपाही को बंधक बना ओवरलोड इंपाउंड ट्रक छुड़ाने वाले तीन काबू

बहादुरगढ़3 घंटे पहले
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जबरन ओवरलोड ट्रक छुड़ाने के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में।
  • बहादुरगढ़, पानीपत व बिहार निवासी हैं आरोपी, कोर्ट में पेश कर जेल भेजे

पांच दिन पहले आरटीए ने रोड़ी से भरे ओवरलोड ट्रक पकड़ा था। थाने ले जाते समय पुलिस कर्मचारी को बंधक बनाकर ओवरलोड ट्रक को जबरन छुड़ाने के मामले में स्कॉर्पियो सवार तीन आरोपियों को काबू किया है। एचएल सिटी पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तारों में गांव खेड़का गुर्जर निवासी राकेश है। यह शक्ति नगर बहादुरगढ़ का रहने वाला है। जिला पानीपत के गांव पावटी निवासी रिंकू और बिहार के जिला मुजफ्फरपुर का दिनेश कुमार है। इसके कब्जे से इंपाउंड की गाड़ी को बरामद किया है। लिखापढ़ी के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाशाें ने की थी वारदात

एचएल सिटी चौकी प्रभारी ने बताया कि आरटीए स्टाफ में तैनात सिपाही सचिन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 नवंबर को वह आरटीओ के साथ झज्जर-बहादुरगढ़ रोड पर गांव डाबोदा के पास ओवरलोड वाहनों की चेकिंग ड्यूटी पर तैनात था। आरटीए स्टाफ ने ओवरलोड रोड़ी से लदे ट्रक एचआर 55 एम 5151 का चालान कर इंपाउंड किया था। इस ट्रक को आरटीए दफ्तर बहादुरगढ़ ले जाने के लिए उसे ट्रक में बैठा कर भेजा था। जब वह उस ट्रक पर बैठकर नयागांव चौक बाईपास पर पहुंचे तो ट्रक के आगे स्कॉर्पियो कार आकर रुकी।

इसमें से तीन युवक उतरकर आए। दोनों ने ट्रक ड्राइवर को एक तरफ कर एक युवक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि दूसरा कंडक्टर साइड में आकर सीट पर बैठ गया। बीच में उसे बैठा लिया। जबरदस्ती उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद ट्रक चलाकर एक डस्ट के स्टॉक पर ले गए। जहां ट्रक से रोड़ी उतार दी गई। उसे स्कॉर्पियो कार में जबरदस्ती बैठाकर ले जाने लगे। युवक उसे बंधक बनाकर बालौर रोड की तरफ चल दिए। कुछ दूरी पर जाकर वह स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे लोगों को चकमा देकर गाड़ी की खिड़की खोलकर नीचे कूद गया। आरोपी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए थे।

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