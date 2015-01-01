पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बहादुरगढ़:वार्ड 5 में पाइप लाइन दबाने का काम शुरू, जल्द होगा पानी की समस्या का समाधान

बहादुरगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे लाइनपार वार्ड 5 की कई काॅलोनियों की समस्या का अब समाधान होगा। यह कहना है पार्षद व पूर्व चेयरमैन रवि खत्री का। उन्होंने अमृत योजना में वार्ड में पेयजल पाइप लाइन दबाने के कार्य का शुभारंभ इंद्रा पार्क कॉलोनी में किया। रवि खत्री ने बताया कि लोगों की लंबे समय से पेयजल लाइन बिछाने की मांग थी। जिसे अब पूरा किया जाएगा।

कहा कि पानी की पाइप लाइन नगर परिषद की ओर से बदली जा रही है। वार्ड के इंद्रा पार्क में सीमेंट के 3 इंची पाइप लाइन खराब हो गई थी, जिसे ठीक करवा दिया है। उन्होंने कहा कि एक महीने में जहां भी पानी की समस्या है उनको दूर करके नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इस अवसर पर पार्षद प्रेम, पार्षद पति राजेश खत्री, भूप सिंह, प्रदीप, संजय शर्मा, बलजीत शर्मा, प्रदीप, सन्नी सहरावत, राम प्यारी, पपल, अमित छिल्लर, संजय दहिया, नीरज राठी आदि मौजूद रहे।

दरियापुर गांव में युवाओं ने ईंट भट्ठे पर मजदूरों के बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटी

धरती एक स्वर्ग क्लब के सदस्यों ने गांव दरियापुर ईंट भट्ठे पर मजदूरों के बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटी। इस मौके पर क्लब के सदस्य संदीप कुमार ने अपना जन्म दिवस भी भट्ठा मजदूरों के बच्चों के साथ मनाया। केक काटा और सबका मुंह मीठा कराया। संदीप कुमार ने कहा कि भट्ठा मजदूरों के बच्चों को भी शिक्षा मिले।

वह भी पढ़ लिखकर कुछ आगे बढ़े क्लब का यही उद्देश्य रहता है। इसलिए इन बच्चों को शिक्षण सामग्री पैन, पैन्सिल, कापी व किताब बांटी हैं। उन्होंने अन्य एनजीओ व संस्थाओं से भी आह्वान किया कि सरकार की शिक्षा नीति व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी एनजीओ सहयोग करें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें