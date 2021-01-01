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किसान आंदोलन:टिकरी बाॅर्डर पर फिर किसानों की संख्या बढ़ने लगी, ट्रैक्टरों पर बजने लगे पंजाबी गीत

बहादुरगढ़42 मिनट पहले
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टिकरी बाॅर्डर पर किसान आंदोलन के 67वें दिन रविवार को एक बार फिर से किसानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सेक्टर नौ से टिकरी तक एक बार फिर पंजाबी गीतों के साथ ट्रैक्टरों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हआ। आज टिकरी बाॅर्डर पर स्टेज पर संबोधित करते हुए पंजाब के निहालगढ़ से आए बलदेव सिंह ने कहा कि सरकार आंदोलन को फेल करने के लिए हर तरह की योजना चला रही है।

रविवार को मीत मान जमीदंरा छात्र संघ के साथ मुंशीराम सैनी, मास्टर पालेराम, जींद से 20 ट्रैक्टरों में सवार किसानों के साथ-साथ खटकड़ से 20 ट्रैक्टर ट्राली में किसानों व कलां से 20 ट्रैक्टर व धनतान तपा से 35 ट्रैक्टरों पर सवार लोगों ने टिकरी बाॅर्डर पर पहुंच कर अपना समर्थन दिया।

ट्रैक्टराें पर बज रहे देशभक्ति गीत
एक बार फिर से पंजाबी गायकों के गीत बजने लगे हैं। पंजाबी कलाकारों के किसान आंदोलन को समर्थन के साथ अब हरियाणवी गीतों के साथ देशभक्ति के गीत भी हरियाणा के ट्रैक्टरों पर बज रहे हैं। अब वे किसान आंदोलन को लेकर लोगों में जोश भर रहे हैं।

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