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जर्जर सड़क से जल्द मिलेगी मुक्ति:टिकरी बॉर्डर से मुंडका तक सड़क के सुधरेंगे हालात, 1 घंटे की बचत होगी

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
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बहादुरगढ़ टिकरी बार्डर जहां से सड़क का निर्माण किया जाएगा।
  • टिकरी बाॅर्डर व नजफगढ़ पर कई किलोमीटर तक रोज जाम की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया फैसला

बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने में सबसे बड़ी परेशानी टिकरी बाॅर्डर से लेकर मुंडका तक है। जहां जर्जर सड़क के कारण व वाहनों की संख्या बढ़ने से दिनभर कई किलोमीटर तक जाम रहता है। अब इन दोनों सड़कों की हालत सुधने से सबसे अधिक लाभ बहादुरगढ़ के लोगों को होगा। बहादुरगढ़ के दिल्ली से जोड़ने वाले रोहतक रोड के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ हो गया है। जखीरा गोल चक्कर से मुंडका तक करीब 13.33 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास का कार्य किया जाना है।

बहादुरगढ़ से मुंडका को जेड़ने वाली जर्जर हो चुकी सड़क पर राेज 10 हजार से अधिक बड़े वाहन निकलते हैं। वहीं छोटे वाहनों की संख्या की गिनती नहीं है। बड़े वाहनों में सबसे अधिक ट्रक, ट्राले व बसों के साथ अन्य मालवाहक वाहन हैं, जो रोडी डस्ट व रेत आदि ढोते हैं। यह सड़क वर्ष 2011 में बनकर तैयार हुई थी। इस तरह से करीब 10 साल में बड़े ट्रकों ने इस सड़क को पूरी तरह से खराब कर रख दिया है। वैसे हर 5 साल के अंदर सड़क दोबारा बना दी जाती है, लेकिन इस सड़क को हरियाणा के साथ लगने के कारण आज तक नहीं बनाया गया।

इस कारण इस सड़क का सबसे पुरा हाल है। यह सड़क जगह-जगह से टूटी है। अब इस बहादुरगढ़-रोहतक रोड को 6 माह से भी कम समय में पूर करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। बता दें कि दिल्ली-बहादुरगढ़ रोहतक रोड को ठीक कराने की बहुत दिनों से मांग की जा रही थी। इसको ठीक करने का काम शुरू किया जा रहा है। जखीरा से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक इस रोड को ठीक किया जाएगा। सड़क की मरम्मत का कार्य 6 महीने में पूरा किया जाना है। इस सड़क के ठीक होने से बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग और दिल्ली की तरफ से मुंडका की तरफ आने का रास्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी ही इसको पूरा किया जाएगा।

मरम्मत कार्य के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर

बता दें कि रोहतक रोड जखीरा गोल चक्कर से मुंडका पीलर नंबर 526 तक मरम्मत की जानी है। इसकी लंबाई 13.33 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 फीट है। इसके मरम्मत कार्य के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 का हिस्सा है, जो दिल्ली को बहादुरगढ़ से हरियाणा को जोड़ती है। हरियाणा के क्षेत्र में यह हिस्सा नहीं होने के कारण यहां जर्जर सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब वह संकट कम होगा।

नजफगढ़ में बन रहे दो पुल

बहादुरगढ़ के साथ लगते नजफगढ़ जाने वाले वाहन चालकों को जाम से जल्द मुक्ति मिलेगी। इसका कई दशकों से इंतजार किया जा रहा था। विकासपुरी और चंद्र विहार के बीच नजफगढ़ नाले पर पुरानी पुलिया की जगह दो लेन का नया पुल बनने के बाद नांगलाई व विकास पुरी से आने जानेवाले वाहनों का राह आसान हो गया है। सबसे अधिक लाभ बहादुरगढ़ से दिल्ली आने जानेवाले वाहन सवारों को भी इसका फायदा मिल रहा है। इसी तरह से नजफगढ़ क्षेत्र में झटीकरा, वडुसराय, निर्मल धाम में पुलियों की जगह दो लेन और छावला छह लेन का नया पुल बनाने का काम चल रहा है।

इस रास्ते बहादुरगढ़ से गुरुग्राम जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। एक साल तक जब यह पुल बनकर तैयार हो जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप नायक की माने तो इसी साल इस पुल को खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास वडुसराय, निर्मलधाम और छावला पुल का निर्माण कार्य ही मुख्य परियोजनाएं हैं। इसलिए पूरा ध्यान इन्हीं परियोजनाओं पर केंद्रित है।

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