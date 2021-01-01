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मौसम का बदलाव:आज और कल हल्की बरसात के बने आसार, पारे में होगी बढ़ोतरी

बहादुरगढ़2 घंटे पहले
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शहर में बुधवार को खासी गर्मी महसूस की गई। हालांकि, रात और सुबह के समय अभी भी लोग सर्दी का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन यहां हल्की बरसात हो सकती है। इसके चलते गुरुवार के बाद से दिन के तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। फरवरी महीने की शुरुआत होते ही दिल्ली में मौसम के अलग ही मिजाज देखने को मिल रहे हैं।

बुधवार काे दिन भर तेज खिली हुई धूप निकलने के चलते तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, खुले आसमान के चलते रात और सुबह के समय अभी भी खासी सर्दी का आलम है। हालांकि अब कोहरा नहीं के बराबर होने के चलते जल्द ही धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है।

बुधवार के दिन के कुछ हिस्सों में तो धूप काफी तीखी हो गई। इससे लोगों को गर्म कपड़े उतारने की भी जरूरत महसूस हुई। दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया व न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

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