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किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी:ट्रैक्टर मार्च में बेरिकेड्स तोड़ने वालों की वीडियो की जांच के लिए लैब भेजा जाएगा

बहादुरगढ़एक घंटा पहले
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  • ड्राेन से रखी जा रही निगरानी, 8 कंपनी तैनात

टिकरी बाॅर्डर पर पुलिस ने लोगों को टिकरी बाॅर्डर पर बेरिकेड्स तोड़ने वालों की फुटेज मांगी गई थी। इस तरह से हिंसा को लेकर उसे लोगों द्वारा जो वीडियो भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है पुलिस अब पहले सभी वीडियो की सत्यता जांच के लिए इनको लैब भेजेगी। गौरतलब है कि पुलिस को हिंसा मामले की जांच के दौरान खास कर क्राइम ब्रांच को अब तक कुल 1700 से अधिक वीडियो व सीसीटीवी फुटेज बरामद हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच के ज्वांइन सीपी बीके सिंह ने बताया कि पुलिस की अपील के बाद सैकड़ों लोगों ने पुलिस को वीडियो और फुटेज भेजना शुरू कर दिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के दौरान इन वीडियो से पुलिस को काफी मदद मिलेगी। वीडियो की सत्यता जांच के लिए इनको लैब भेजा जाएगा। हालांकि फुटेज और वीडियो देखकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो, फुटेज और फोटो मिलने का सिलसिला लगातार जारी है।

वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ में गणतंत्र दिवस पर हिंसा के दौरान बहादुरगढ़ के कई किसानों के ट्रैक्टरों के दिल्ली पुलिस ने जब्त किए जाने की खबरे आने के बाद किसानों में ट्रैक्टरों को छुड़वाने के लिए यहां पर कोई जमानती नहीं मिल रहा जिसके दम पर अदालत में ट्रैक्टर की सुपर दारी करवाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ, रविवार को टिकरी बाॅर्डर पर चल रहे धरनास्थल पर किसान नेताओं की सलाह का असर दिखाई देने लगा है व किसानों ने दिल्ली में जाने से दूरी बनाने का प्रयास तेज कर दिया है।

अब तक 38 एफआईआर व 84 लाेगाें काे किया जा चुका गिरफ्तार
पुलिस की अपील- घटना के चश्मदीद लोग सहयोग करें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी। बाॅर्डर पर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने की कोशिश की गई तो नांगलोई के पास हिंसा शुरू हो गई थी। किसानों को रोका गया तो जबरदस्त हिंसा हुई। पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए दो फोन नंबर भी जारी किए हैं। मोबाइल नंबर 8750871237 पर कोई भी व्यक्ति घटना से संबंधित तस्वीर या वीडियो भेज सकता है। अपना बयान या घटना से संबंधित कोई जानकारी लैंड लाइन नंबर 01123490094 पर दी जा सकती है।

गौरतलब है कि दिल्ली में बीते 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले की जांच में पुलिस ने अब तक कुल 38 एफआईआर दर्ज कर 84 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो, फोटो और सीसीटीवी फुटेज के आधार में पुलिस ने लोगों की पहचान की है और उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी भी कर रही है। उपद्रवियों के जो वीडियो फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, उसके आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। वहीं हिंसा मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अब तक कुल 1700 से अधिक वीडियो व सीसीटीवी फुटेज बरामद हो चुके हैं।

जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा

रविवार को पहले की तरह जो किसान दिल्ली में चले जाते थे वे रविवार नहीं गए। किसान नेताओं का कहना है कि दिल्ली पुलिस अपने कागज पूरे करने के लिए पंजाब से यहां आए व रास्तों से अनजान लोगों को जो पूरी तरह से बेकसूर होते हैं उनकी गिरफ्तारी दिखा रही है। दिल्ली पुलिस की टीम ने टिकरी पर उन लोगों की फुटेज खंगालने का काम पूरा कर लिया जिन पर आरोप है कि उन लोगों ने बेरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में प्रवेश किया था।

जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम-पता गुप्त रखा जाएगा किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच टिकरी बाॅर्डर के पास भी पहुंची हुई है। हिंसा करने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने भी अपने कैमरों से काफी वीडियो बनाए थे। फोन नंबर और ई-मेल एड्रेस जारी किया है। ई मेल kisanandolanriots.26jan2021@gmail.com पर भी जानकारी भेजी जा सकती है। जानकारी देने वाले व्यक्ति का बयान व नाम-पता गुप्त रखा जाएगा।

वीडियाे से जांच में मिलेगी मदद

क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी बीके सिंह ने बताया कि पुलिस की अपील के बाद सैकड़ों लोगों ने पुलिस को वीडियो और फुटेज भेजना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के दौरान इन वीडियो से पुलिस को काफी मदद मिलेगी। वीडियो की सत्यता जांच के लिए इनको लैब भेजा जाएगा। हालांकि फुटेज और वीडियो देखकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो, फुटेज और फोटो मिलने का सिलसिला लगातार जा रही है।

टिकरी बाॅर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर शुक्रवार को हुए बवाल के बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहां अर्धसैनिक बल की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही है और प्रदर्शन स्थल पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आसपास के इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर स्तर अधिकारियों को अपने इलाके में स्थित बॉर्डर पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए कहा गया है। हर दो घंटे पर बॉर्डर के हालात के बारे में आला पुलिस अधिकारियों को अवगत भी कराया जा रहा है।

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