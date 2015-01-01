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आक्रोश:बादली को नपा बनाने की चर्चा पर ग्रामीणों ने किया विरोध, पंचायत कर जल्द सीएम और डीसी के नाम साैंपेंगे ज्ञापन

बादली14 घंटे पहले
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बादली कस्बे के ग्रामीणों ने बादली को नगर पालिका बनाने की चर्चाओं के बीच बादली को नगर पालिका बनाने का विरोध किया है। इसको लेकर शुक्रवार को बादली में एक पंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें कस्बे के दर्जनों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और बादली को नगर पालिका का दर्जा न दिए जाने की मांग की। पंचायत की अध्यक्षता हिम्मत पहलवान बादली ने की।

पंचायत में मुख्य रूप से समाजसेवी ठेकेदार तेजपाल गुलिया, सरपंच प्रतिनिधि अमित कुमार, मास्टर सुनील गुलिया, थान सिंह, जयभगवान ठेकेदार, राम सिंह, धनराज, पूर्व पंच मैनपाल, पूर्व पंच सुंदर, धर्मवीर, मोहन वीर, जगदीश, मुकेश, दीपक, अजय, विनोद, राकेश, ओम प्रकाश, वेद प्रकाश, निरंजन, सतीश, अजीत, राकेश, हरीश, सरदार, श्रीओम, मांगे, सुरेश, सतीश, रोहित, रिंकू, टोनी, रामवीर, नरेश, सूरजभान, हुकुम सिंह, प्रकाश, ईश्वर, सतपाल, नवीन, राजपाल, व अन्य दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद मौजूद रहे। पंचायत में ग्रामीणों ने आपसी विचार-विमर्श किया और तय किया गया कि बादली को नगर पालिका न बनाए जाने की मांग की जाएगी।

उपमंडल का दर्जा ही रखा जाए

पंचायत में ठेकेदार तेजपाल गुलिया व अन्य वक्ताओं ने कहा कि बादली को वर्तमान में उपमंडल का दर्जा ही रखा जाए। इसको नगर पालिका का दर्जा ने दिया जाए। बादली में व्याप्त अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान बादली उपमंडल बनने के बाद भी आज तक नहीं हो पाया है। पहले बादली की समस्याओं को प्राथमिक आधार पर निपटान किया जाए।

उपमंडल स्तर की जो सुविधाएं बादली के लोगों को मिलनी चाहिए पहले उन सुविधाओं को देने पर विचार किया जाए। पंचायत में निर्णय लिया गया कि इस विषय को लेकर उपायुक्त व मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। बादली को नगरपालिका दर्जा न दिए जाने को लेकर ग्रामीण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ से भी मुलाकात कर चुके हैं। लोगों ने कहा कि जल्द होने वाले चुनाव भी बादली में पंचायत चुनाव भी कराए जाएं और बादली को नगर पालिका का दर्जा न देकर पंचायत में ही रखा जाए।

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