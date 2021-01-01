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वैश्य बीएड काॅलेज में एक दिवसीय एनएसएस कैंप:स्वयंसेविकाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शिक्षा सबका अधिकार का दिया संदेश

बहादुरगढ़3 घंटे पहले
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वैश्य बीएड कॉलेज में एक दिवसीय एनएसएस कैम्प का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य आपसी भाईचारा या अनेकता में एकता रखा गया। शिविर के मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रणबीर गुलिया ने एनएसएस स्वयंसेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे और स्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सपना था स्वाधीन भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द।
रैली निकाल लोगों को भाईचारे का संदेश दिया
महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. आशा शर्मा ने कहा कि कोई भी ऐसा समाज जिसमें सहनशीलता का गुण न हो, प्रगति की आशा नहीं कर सकता। हम अपने समाज में जिस एकता की कामना करते हैं वह तभी कायम रह सकती है जब हम दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान और उदारता का भाव रखें। एनएसएस स्वयंसेविकाओं की रैली को हरी झंडी दिखायी जिसमें कि लोगों को आपसी भाईचारा का सन्देश दिया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिये शिक्षा सबका अधिकार का सन्देश दिया क्योंकि शिक्षा हम सबकी एक मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

शिक्षा के बिना एक इंसान पशु के समान होता है। शिक्षा के द्वारा हम किसी भी विषय पर सही या गलत निर्णय ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के जरिए हम कुछ करने कुछ अच्छा करने के काबिल बन सकते हैं। स्वयंसेविकाओं ने हाथ से मास्क सिले व सीखे और भोजन बनाया व सबको खिलाया। एनएसएस वालंटियर्स ने खेल के माध्यम से अपना मनाेरंजन कर कैंप का समापन किया। इस अवसर पर एनएस स प्रभारी दिव्या बंसल ने कहा कि सहिष्णुता सामाजिक एकता की कुंजी है और हमें आपसी भाईचारा क़ायम रखने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

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