पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:मास्क न पहनने और पॉलिथीन रखने वाले 8 दुकानदारों के चालान काटे

बेरी14 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर पालिका बेरी की टीम ने पॉलिथीन रखने, बिना मास्क वाले और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटे। कुछ दुकानदारों ने चालान का नगद भुगतान कर दिया बाकी के दुकानदारों को नगर पालिका में चालान भुगतना होगा। नगर पालिका भवन निरीक्षक प्रवीन छिकारा, जेई अजय कुमार, एकाउंटेंट मुकेश कुमार, पालिका लिपिक संजय कुमार बेरी में स्थित मार्केट में सभी दुकानदारों से अपील की कि वे पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें व दुकानों के आगे अतिक्रमण न करके जिला प्रशासन के प्रयासों में अपना पूर्ण सहयोग करें।

बेरी नगर पालिका दस्ता सुबह दस बजे ही मेन बाजार में गया और बिना मास्क वाले ग्राहकों और दुकानदारों के चालान काटे। और देबी मंदिर वाली गली, मेन बस स्टैंड में जाकर दुकानों की चेकिंग की। नगर पालिका अफसरों ने कहा कि दुकानदारों के 500 रुपए से लेकर 25 हजार का चालान काटा जा सकता है। उन्होंने मार्केट के दुकानदारों को पॉलिथीन का उपयोग न करने के बारे में जागरूक किया। उन्होंने सभी दुकानदारों से कहा कि वे पॉलिथीन की बजाय कपड़े से बने बैगों को अपनाएं, जिनसे प्रदूषण व गंदगी न फैले।

नगर पालिका द्वारा नियमित रूप से दुकानदारों, रेहड़ी चालकों एवं नागरिकों को मुनादी के माध्यम से पॉलिथीन का उपयोग न करने तथा पॉलिथीन कैरी बैग के स्थान पर कपड़े व जूट के बने कैरी बैग का इस्तेमाल करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका टीम ने पॉलिथीन के अलावा आतिक्रमण और गंदगी फैलने वाले दुकानदारों, रेहड़ी चालकों के चालान काटें। 6 मास्क, एक पॉलिथीन और एक अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। कुछ दुकानदारों ने मौके पर चालान भर दिए थे। बाकी का नगर पालिका में चालान भुगतना होगा। चालान राशि 500 रुपए से 25 हजार तक हो सकती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंविदेश मंत्रालय ने पाक अफसर को बुलाकर नाराजगी जताई, कहा- जैश पुलवामा जैसी घटनाओं का जिम्मेदार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें