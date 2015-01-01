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सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई:डोमिसाइल बनवाने के नाम पर संचालक ने लिए 400 रुपए, गिरफ्तार

बेरी14 घंटे पहले
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बेरी के एक गांव में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर अटल सेवा केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अटल सेवा संचालक ने एक व्यक्ति से उसका डोमिसाइल बनाने के नाम पर 400 रुपए मांग रहा था। इसी शिकायत पर सीएम फ्लाइंग शुक्रवार को बेरी सब डिवीजन के गांव बिसान पहुंची और शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी महेश की गिरफ्तारी कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

इसी गांव के मोहन द्वारा सीएम फ्लाइंग को शिकायत की गई थी कि उनके गांव में अटल सेवा केंद्र चलाने वाला संचालक महेश लोगों से उनके रिहायशी प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों को बनवाए जाने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा है। मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग ने मोहन से लिए गए 400 रुपए भी आरोपी के कब्जे से बरामद किए और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है।

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