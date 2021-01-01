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पल्स पोलियो कार्यक्रम:पहले दिन 26 हजार 440 बच्चों को पिलाई पोलियो रोधी दवा

झज्जर3 घंटे पहले
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  • जिले में 1,37,341 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य, आज व कल घर-घर जाकर पिलाई जाएगी

अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डाॅ. संजय दहिया ने रविवार को किया। सीएमओ डाॅ. दहिया ने पांच साल तक के बच्चे को पोलियो रोधी दवा पिलाकर विधिवत रूप से जिला में इस अभियान का शुभारंभ किया। अपील की कि वे अपने 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं। जिले में पहले दिन 26 हजार 440 बच्चों को दवा पिलाई। सिविल सर्जन ने बताया कि पहले दिन सभी टीमें बूथ पर व दूसरे और तीसरे दिन घर-घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगी।

उप सिविल सर्जन एनएच. एम, प्रतिरक्षण डाॅ. संजीव मलिक ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले में 644 टीमें, 150 मोबाइल टीमें व 21 ट्रांजिट टीमों का गठन जिले के सभी 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए किया गया है। जिले में गठित सभी 644 टीमों द्वारा रविवार 31 जनवरी 2021 को अपने-अपने बूथों पर आएं व लाएं गए सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। सभी मोबाइल टीमें 150 मोबाइल टीम व 21 ट्रांजिट टीमें ) ईंट-भट्टों, निर्माणाधीन इमारतों व दूर दराज पर मिलने वाले सभी 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दवा पिलाएंगी और ट्रांजिट टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन अथवा भीड़ वाली जगहों पर बच्चों को दवा पिलाएंगी।

दो दिन घर-घर पिलाई जाएगी

सोमवार व मंगलवार को सभी टीमें जिले के घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाएंगी। जिले में लगभग 1,37,341 बच्चों को पोलियो की रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यालय से डाॅ. वीरेंद्र अहलावत, डिप्टी डायरेक्टर प्रतिरक्षण व चाइल्ड हैल्थ ने भी जिला में पल्स पोलियो अभियान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विशेष रूप से डाॅ. सुनीता उप सिविल सर्जन, डाॅ. निहारिका अर्बन नोडल अधिकारी, डाॅ. जय चिकित्सा अधिकारी, डाॅ. रवि गोदारा, वीरेंद्र औषधाकारक व अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

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