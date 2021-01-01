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कोरोना संक्रमण:3 दिन बाद 3 केस मिले, 2 ठीक होकर घर लौटे

झज्जरएक घंटा पहले
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जिले में कोरोना वायरस का 3 दिन बाद प्रकोप देखने को मिला। 3 नए केस रविवार को सामने आए। इसी प्रकार 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे। हालांकि जिलेभर में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी लगातार कम हो रही है। जबकि कोरोना वायरस के एक्टिव केस के मरीज पांच ही गए हैं। कंटेनमेंट जोन की बात करें तो अब अर्बन एरिया में 16 और रूरल एरिया में 17 ही बचे हुए हैं, जबकि 3536 कंटेनमेंट जोन खत्म किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के कारण अब तक जिले भर में 102 लोगों की जान जा चुकी है।

रिकवरी रेट अब तक का सबसे ज्यादा 98.18 प्रतिशत बना हुआ है। कोरोना के अब तक जिले भर में 5877 केस हो चुके हैं, जबकि 5770 ठीक हो कर घर जा चुके हैं। जिले में कोरोना वायरस के मरीजों के सैंपल लिए जाने की बात करें तो अब एक लाख की आबादी में से 26678 लोगों के सैंपल लिए जा रही है। अभी स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस 422 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना के लगभग कम होते प्रभाव का ही नतीजा है कि अभी होम आइसोलेशन में 4 मरीज हैं।

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