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निर्देश:सभी नागरिक परिवार पहचान पत्र बनवाकर सीएससी सेंटर से निशुल्क अपडेट भी करवाएं

झज्जर2 दिन पहले
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  • एडीसी ने बैठक में पीपीपी कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों काे जारी की गाइडलाइन

परिवार पहचान पत्र के रूप में सरकार की ओर से आमजन को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आमजन सहित विभागीय अधिकारी इस कार्य में अपनी भागीदारी निभाना सुनिश्चित करें। यह बात जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी एवं एडीसी जगनिवास ने कही। वे मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला विभागाध्यक्षों की बैठक मेंं दिशा-निर्देश दे रहे थे।

एडीसी ने जिलावासियों से आह्वान किया कि जिन्हाेंने परिवार पहचान पत्र बनवाएं हैं और जिन्होंने बनवाए हुए हैं वे नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर उसे अपडेट करा सकते हैं। आमजन की सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र में कोई अपडेट व नया परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए सीएससी सेंटर में निशुल्क सेवा सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। परिवार पहचान पत्र आईडी बनाने व अपडेट बाद जो फार्म दिया जाता है उस पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें व सीएससी, वीएलई को प्रस्तुत करें। एडीसी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रमाणित, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है। परिवार के बुनियादी डेटा को डिजीटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनवाएं।

वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन के लिए पीपीपी अनिवार्य

एडीसी ने बताया कि प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की परिवार पहचान आईडी प्रदान की जा रही है। फैमिली डेटा के ऑटोमेटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आईडी को जन्म और मृत्यु व मैरिज रिकार्ड से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए अब केंद्र व प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा फैमिली आईडी छात्रवृति, सब्सिडी और अन्य पेंशन जैसी सभी मौजूदा स्वतंत्र योजनाओं को जोड़ेगी। ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। साथ ही विभिन्न योजनाओं, सेवाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वत: चयन को सक्षम किया जा सके। बैठक में बेरी एसडीएम रविंद्र कुमार, डीडीपीओ ललिता वर्मा, डीईओ ब्रह्मप्रकाश, डीईईओ दलजीत सिंह व पीओ युद्धवीर नांदल सहित अन्य विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।

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