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निर्देश:सभी परिवार अपने परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं : जगनिवास

झज्जर4 घंटे पहले
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अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास ने बताया कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है और परिवार के बुनियादी डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। परिवार पहचान पत्र सभी को बनवाना जरूरी है। वे गुरूवार को लघु सचिवालय में महिला बाल विकास विभाग की बैठक मेंं बोल रहे थे। उन्होंने सभी को धनतेरस की बधाई भी दी।

इस अवसर पर उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि इस बार पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ सुरक्षा को ध्यान में रखकर पटाखों का प्रयोग न करें। उन्होंने बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सभी परिवारों को पहचान पत्र अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिला में कोई भी परिवार ऐसा न हो जो परिवार पहचान पत्र से वंचित हो और उसका परिवार पहचान पत्र अपडेट न हुआ हो।

एडीसी ने बताया कि फैमिली डेटा के आटोमैटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए परिवार पहचान पत्र को बर्थ, डैथ व मेरिज रिकार्ड से जोड़ा जाएगा। परिवार पहचान पत्र छात्रवृति सब्सिडी और पेंशन जैसी सभी मौजूदा स्वतंत्र योजनाओं को जोड़ेगी ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके तथा साथ ही विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वत : चयन को सक्षम किया जा सके। इस अवसर पर पीओ आई सीडीएस नीना खत्री सहित सभी सीडीपीओ तथा सुपरवाइजर उपस्थित रहीं।

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