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गेमिंग सुरक्षा एडवाइजरी:ऑनलाइन गेम खेलते समय जालसाजों व साइबर धमकी देने वालों से सावधान रहें

झज्जरएक घंटा पहले
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पुलिस ने बच्चों व किशोर युवकों के लिए ऑनलाइन गेम खेलते समय साइबर फ्रॉड व दुष्प्रेरणा से बचने के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों एवं युवकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सतर्क करने के उद्देश्य से एसपी हिमांशु गर्ग के दिशा निर्देशानुसार एडवाइजरी जारी की है। सहायक पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि अपने डिवाइस (उपकरण) को माल वेयर व किसी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए अप-टू-डेट रखें।

कम से कम 12 अंकों का पासवर्ड रखें, जिसके अंदर अल्फा नंबरिंग व स्पेशल करैक्टर का उपयोग किया गया हो, जिसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल हो। कभी भी अपना असल नाम, स्थिति, लिंक, उम्र तथा अन्य निजी जानकारी किसी से सांझा न करें। आयु अनुसार ज्ञानयोग्य व शिक्षाप्रद गेम केवल आनंद व मनोरंजन के लिए ही खेलें। ऑनलाइन गेम खेलते समय जालसाजों व साइबर धमकी देने वालों से सावधान रहें। जब भी आप कोई ऑनलाइन खेल शुरु करते हैं तो, अपने बड़ों से भी सलाह लें।

ऑनलाइन गेम के खतरों को जानें तथा अपने माता-पिता से राय लेकर उचित निर्णय लें। कभी भी किसी अजनबी की मेल स्वीकार न करें, जिनमें धोखे के कार्यक्रम होते है, जो आपको प्रलोभन देते हुए गेम में अच्छा करने के लिए उकसाते है, परंतु वास्तव में ये माल वेयर लाने वाले होते है। किसी अजनबी से व्यक्तिगत तौर पर न मिलें, लोग हमेशा वे नहीं होते, जो वे कहते है, इसलिए सतर्क रहें। ऑनलाइन गेम खेलते समय ज्यादा समय न गवांए, बल्कि समय सीमा निश्चित रखें। गेम खेलते समय यदि कोई अजनबी संदिग्ध अथवा असहज हरकत करता है तो उसे कोई जवाब न दें। अपनी निजी जानकारी से संबधित डेटा किसी से सांझा न करें।

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