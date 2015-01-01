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पुण्यतिथि:कैप्टन हरद्वारी सिंह 1942 में आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनें

झज्जर3 घंटे पहले
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महान स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन हरद्वारी सिंह की 109वीं पुण्य तिथि आज मनाई जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे चक्रधारी सिंह रावत के पुत्र और अंतरराष्ट्रीय पैटर्न खिलाड़ी चांद सिंह रावत ने बताया कि उनके पिता ने मेहनत और हिम्मत को अपनी जिंदगी बना ली थी। उनकी बहादुरी की गाथा दुश्मनों की जुबान भी गुनगुनाती रही।

वीरता और बहादुरी की भूमि डीघल गांव में जन्में आजाद हिंद फौज के महान स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन हरद्वारी सिंह अहलावत को 1939 के द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय फौजियों को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया था। इस युद्ध में देश के काफी नौजवान योद्धा मारे गए। 1941 में सिंगापुर में जापान के खिलाफ अंग्रेजों की लड़ाई हुई। जिसमें 400 सैनिक और अधिकारी मारे गए। अंग्रेजी फौज ने जापानी फौज के सामने हथियार डाल दिए, उन्हें जापान के युद्ध कैदी बना दिया गया।

इसके बाद कैप्टन हरद्वारी सिंह अहलावत नेताजी के संपर्क में आए और 1942 में आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनकर देश की आजादी में जुट गए। इनके साथ डीघल के 27 सैनिकों ने हरद्वारी सिंह अहलावत के नेतृत्व में आई एनए में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जिसमें चार सैनिक शहीद हुए और 23 सैनिक वापस घर लौटे। इस दौरान हिंदुस्तान और बर्मा के नजदीक लेजिपोपा हिल्स के आस-पास के क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद कराया।

इसके बाद हिंदुस्तानी और जापानी फौज की नाक में दम करने वाले 7 से 8 हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर बनी पोस्ट चौकी पर जो दो तरफ से नदी और दो तरफ से चीढ़ के पेड़ों से घने जंगलों से घिरी हुई थी। उस चौकी पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस 500 अंग्रेज सैनिकों में से 250 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और वहां भारत का झंडा फहरा दिया।

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