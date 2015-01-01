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सराहनीय:ईंट भट्ठों पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई

झज्जर2 दिन पहले
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सिलानी गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले भट्ठे, स्लम एरिया, नवनिर्माण सरकारी बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। हेल्थ इंस्पेक्टर जगदीप सिंह, राजेन्द्र सिंह, आनन्द कुमार, अनिल कुमार, मनोज कुमार ने यह प्रयास किया। राजेन्द्र व आनंद कुमार ने मजदूरों को समझाते हुए कहा कि पोलियो भयंकर बीमारी है। इसलिए 0 से 5 साल का एक भी बच्चा पोलियो की दवा पिये बगैर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मजदूरों को कहा कि आप इन सभी को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का इस बीमारी से समाज को मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए।

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