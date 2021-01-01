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ट्रांसफार्मर में लीकेज से परेशानी:9 गांव के उपभोक्ताओं को आज से 2 दिन तक नहीं मिलेगी 7 घंटे बिजली

झज्जर2 घंटे पहले
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बिजली वितरण निगम मातनहेल 132 केवी पावर ट्रांसफॉर्मर में लीकेज समस्या सामने आई है। अब इस ट्रांसफार्मर की बिजली निगम की टीम 2 दिन तक मेंटेनेंस करेंगी। लिहाजा यहां से जुड़े हजारों उपभोक्ता 2 दिन तक सुबह से शाम 7 घंटे बिजली सप्लाई से वंचित रहेंगे। बताया गया कि 132 केवीए मौत मातनहेल पावर हाउस में गड़बड़ी होने पर स्टाफ ने जब जांच की तो एक ट्रांसफार्मर में काफी लीकेज हो रही थी।

स्थानीय स्टाफ ने अपने स्तर पर ठीक करने का प्रयास किया लेकिन समस्या बड़ी होने पर तुरंत ही उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को सूचित किया गया। तब तय हुआ कि इस ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस जरूरी है।

लिहाजा 4 फरवरी और 5 फरवरी को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 33 केवीए की लाइन बंद रहेगी। जिसके कारण इस पावर हाउस से जुड़े छुछुकवास, मलिकपुर और सहलंगा फीडर पर आने वाले गांव के लोग बिजली से वंचित रहेंगे। इन गांव में छुछुकवास, आजाद नगर, मलिकपुर, अच्छेज, पहाड़ीपुर, गोदड़ी, सफीपुर खाचरौली और सहलंगा गांव के उपभोक्ता शामिल हैं।

शहर के फीडर नंबर 5 से भी 3 घंटे नहीं मिलेगी बिजली: नहीं बिजली वितरण निगम झज्जर शहर डिवीजन के फीडर नंबर 5 से जुड़े उपभोक्ताओं को भी गुरुवार को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली नहीं मिल सकेगी। शहरी बिजली निगम के जेई अनिल कुमार ने बताया कि 33 केवीए पावर हाउस में 4 को ट्रांसफॉमर व अन्य उपकरणों के रख रखाव के लिए शट डाउन सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक रहेगा।

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