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सुविधा:रोहतक में खुला साइबर थाना, झज्जर के भी खास मामले होंगे रेफर

झज्जर2 घंटे पहले
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साइबर थाने का निरीक्षण करते आईजी संदीप खिरवार - Dainik Bhaskar
साइबर थाने का निरीक्षण करते आईजी संदीप खिरवार
  • झज्जर में एक माह में 20 से 22 मामले साइबर सेल से संबंधित शिकायतों के आते हैं जिनका अब समाधान होगा आसान

साइबर क्राइम की रोकथाम तथा साइबर अपराध के मामलों की गहनता एवं तेजी से जांच पड़ताल के लिए रोहतक रेंज में पहला साइबर थाना खोला गया है। इस थाने के लिए पूरी तरह से एक अलग विशेषज्ञ टीम तैयार की गई है। इसके बाद अब झज्जर से जुड़े साइबर सेल के खास मामले भी इस थाने के द्वारा जांच किए जाएंगे। झज्जर में एक माह में 20 से 22 मामले साइबर सेल से संबंधित शिकायतों के आते हैं।

रोहतक रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संदीप खिरवार ने रोहतक के सेक्टर 14 में विशेष रूप से स्थापित साइबर क्राइम थाना का निरीक्षण किया। एडीजीपी संदीप खिरवार ने कहा कि मौजूदा समय में साइबर क्राइम पुलिस के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए रोहतक शहर में रेंज स्तर का साइबर थाना खोला गया है।

एडवांस सॉफ्टवेयर और एक्सपर्ट टेक्निकल स्टाफ के जरिये यहां से साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के साथ-साथ गहनता से अनुसंधान का कार्य भी किया जाएगा। यह साइबर क्राइम थाना रोहतक रेंज के पांच जिलों सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी तथा चरखी दादरी एरिया के साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर 14 रोहतक में खोला गया है।

इस थाना में ऑनलाइन ठगी, बैंकों से धोखाधड़ी, एटीएम पिन पूछकर फ्रॉड करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्ट्राग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जैसे अपराधों से निपटने के लिए पुलिस की विशेषज्ञ टीम द्वारा निगाह रखी जाएगी। इसके अलावा इस थाने में ही रेंज में हुए साइबर क्राइम की एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकेगी।

इंस्पेक्टर नरेश कुमार बने साइबर क्राइम थाना के प्रथम थाना प्रबंधक: साइबर क्राइम थाना रोहतक रेंज रोहतक के प्रथम थाना प्रबंधक की जिम्मेवारी निरीक्षक नरेश कुमार को सौंपी गई है। उनकी सहायता के लिए महिला निरीक्षक सुनीता को भी तैनात किया गया है।

वहीं थाना के प्रथम एमएचसी मुंशी के तौर पर मुख्य सिपाही हरदीप सिंह को तैनात किया गया है। थाना में एसएचओ व अनुसंधान अधिकारियों सहित 29 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती की गई है। साइबर थाना में रोहतक रेंज के पांचों जिलों से चयनित कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

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