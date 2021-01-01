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आपराधिक केस होने के बाद लड़ा था चुनाव:लुहारी के सरपंच तरुण कुमार को डीसी ने किया सस्पेंड

झज्जर2 घंटे पहले
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लुहारी के सरपंच तरुण कुमार शर्मा को डीसी जितेंद्र कुमार ने सस्पेंड कर दिया है। उन पर आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद सरपंच का चुनाव लड़ने का आरोप है। सरपंच को सस्पेंड करने के बाद डीसी ने एडीसी जगनिवास को मामले की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। मामले में शिकायतकर्ता रहे लुहारी के धर्मेंद्र ने बताया कि लुहारी के तरुण कुमार शर्मा ने आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद सरपंच पद का चुनाव लड़ा और वे चुनाव जीत भी गए।

बाद में जब इस संबंध में शिकायत दी गई तब उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वर्ष 2018 में उन्होंने 1 वर्ष तक इंक्वायरी पेंटिंग रहने का लाभ लेते हुए फिर से बहाल कर दिया गया। इस बीच मामले की जांच शुरू हुई। तब एसडीएम कार्यालय से मामले से संबंधित फाइलें चोरी हो गई।

जिस पर एसडीएम कार्यालय की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। बाद में फिर से रिकॉर्ड जुटाया गया। लगातार मामले की पैरवी के चलते अब डीसी जितेंद्र कुमार ने सरपंच तरुण कुमार को दोषी पाया है और उन्हें सरपंच पद से हटा दिया है।

मध्य प्रदेश में दर्ज था धोखाधड़ी का केस

गांव के सरपंच रहे तरुण कुमार शर्मा के खिलाफ मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में कई धाराओं के तहत वर्ष 2009 में केस दर्ज है। पेशे से वकील तरुण कुमार पर मामले में फरार चल रहे थे। जिसके संबंध में पिछले महीने उनको एमपी पुलिस की ओर से दबिश देकर पकड़ा। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र ने बताया कि वर्ष 2008-2009 के बीच शहडोल में आदिवासी लोगों की पीएसी कंपनी की ओर से जमीन खरीद का घोटाला हुआ था।

इसी प्रकार की एक कंपनी वीकेटी के नाम से तरुण कुमार ने भी रजिस्टर्ड कराया हुआ था। आरोप है कि फर्जी लोगों के माध्यम से वहां आदिवासी लोगों की जमीन खरीदी गई। जिस पर बाद में पीएसी कंपनी सहित दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई।

लेकिन मामले में तरुण पुलिस कार्रवाई से बचता रहा। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने सरपंच पर कार्रवाई कराने के लिए मामले में जांच अधिकारी सहित कई लोगों के खिलाफ सीवीसी में शिकायत की। साथ ही इस मामले में सीएम विंडो भी लगाई हुई है।

लेकिन उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि उनकी शिकायतों पर संबंधित अफसरों पर कार्रवाई करने की बजाय निचले अधिकारियों को जांच के लिए मार्क कर दिया गया था। धर्मेंद्र ने बताया कि सीवीसी में भेजी कंप्लेंट में 2 आईएएस अधिकारियों काे शिकायत की है। मामला दर्ज होने के बाद तरुण सरपंच कार्यकाल के दौरान अब दूसरी बार सस्पेंड किए गए हैं।

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