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अपराध:छीना झपटी की कई वारदातों का वांछित आरोपी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार

झज्जर14 घंटे पहले
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पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को काबू करने में कामयाबी हासिल की गई। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी को काबू किया है। पकड़े गए युवक की मौका पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल बरामद हुआ। आरोपी की पहचान सुमित उर्फ मोतु पुत्र सुभाष निवासी किलाजफरगढ़ जिला जींद के तौर पर की गई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में छीना झपटी की 8 वारदातों का खुलासा किया।

आरोपी ने इन वारदाताें का किया खुलासा
आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 11 जुलाई 2020 को बादली झज्जर रोड से एक ब्रेजा गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 जुलाई 2020 को ही ग्वालिसन दादरी रोड से एक पोलो गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने जून 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर हांसी टोल के पास से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने जून 2020 में ही अपने साथियों के साथ मिलकर जुलाना के पास से एक आई-20 कार की छीनी थी।

जून 2020 में ही आरोपी ने हांसी टोल के पास से अपने साथियों के साथ मिलकर एक आई-20 गाड़ी छीनी थी। जुलाई 2020 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उचाना पेट्रोल पंप से नगद रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। जुलाई 2020 में ही आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सफीदों शहर के एरिया से एक फोर्ड फिगो गाड़ी, नगद राशि, दो फोन व एक सोने का कड़ा छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। जुलाई 2020 में ही आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मुंढाल, दिल्ली हिसार रोड से एक वेन्यू गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था।

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