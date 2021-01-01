पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम:किसानों का बिजली-पानी बाधित करना सरकार की नैतिक हार : सांसद दीपेंद्र

झज्जरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

राज्य सभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को शहर के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान वे जटेला घाम, मजरा, गांव माजरा में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर धरना स्थलों पर बिजली-पानी की व्यवस्था को बाधित करने की खबरें आ रही हैं। आंदोलनरत किसानों की बिजली-पानी बाधित करना सरकार की नैतिक हार है। सरकार के इशारे पर अफसरों द्वारा इसे अंजाम दिया जा रहा है।

उन्होंने चेताया कि प्रजातंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं रहती और जो कोई अफसर किसानों की बिजली-पानी बाधित करने में शामिल होंगे उनको समझ लेना चाहिए कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। किसानों के बीच 2 फरवरी को बातचीत शुरु होने की खबर आयी है। सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़े। उन्होंने उम्मीद जताई कि 12 दौर की बातचीत की तरह इस बार की बातचीत निष्फल नहीं होगी। उन्होंने शहीद सचिन के पैतृक गांव सिवाना, बेरी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों से मिलकर शोक-संवेदनाएं व्यक्त की।

बीएसएफ में तैनात शहीद सचिन बीते दिनों मिजोरम के आइजोल में देश सेवा का कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गये थे। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में पूरा देश अपने शहीद के परिवार के साथ है। दीपेंद्र हुड्डा ने देश भर में पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करने और उत्पीड़न की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के बाद अब पत्रकारों का भी उत्पीड़न शुरु कर दिया है। उन्होंने इंटरनेट बैन होने से बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser