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पुलिस प्रशासन ने लिया फैसल:30 से ज्यादा नाकाें पर 1200 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी जिलेभर में लगाई

झज्जर4 घंटे पहले
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दीपावली के त्यौहार को देखते हुए जिले भर में लोगों की सुरक्षा का खाका पुलिस प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है। शुक्रवार को धनतेरस को देखते हुए बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए जिले भर में 1200 के करीब पुलिस जवानों को जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस जवान दीपावली और भैया दूज तक 24 घंटे पेट्रोलिंग पर रहेंगे। पुलिस जवानों की भूमिका सुरक्षा के साथ-साथ कोविड-19 के नियमों का पालन कराने की भी जिम्मेदारी रहेगी।

पुलिस प्रवक्ता चमनलाल ने बताया कि जिले के हर थाना और चौकी क्षेत्र की पुलिस को एक सुरक्षा का चक्र दिया गया है। जो अपने एरिया में 24 घंटे पेट्रोलिंग पर रहेंगे। एसपी हिमांशु गर्ग के दिशा निर्देश अनुसार पीसीआर, राइडर और पैदल गश्त के रूप में पुलिस का पहरा बाजारों में रहेगा। इसके साथ-साथ सादी वर्दी में भी पुलिस पार्टी मौजूद रहेगी। यही नहीं जिलेभर में 30 से ज्यादा नाके लगाए गए हैं। जहां 24 घंटे आने जाने वाले वाहनों पर पुलिस की निगाह बनी रहेगी।

जिले के इन बाजारों में रहती गहमागहमी
त्योहार पर जिले भर के बाजारों में गहमागहमी देखने को मिलती है। धनतेरस को देखते हुए खास सुरक्षा के प्रबंध जिला पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। बहादुरगढ़ की बात करें तो रेलवे रोड नाहरा नाहरी रोड, मेन बाजार और कमेटी चौक पर लोगों की भीड़ खरीदारी करने के लिए उमड़ती है। इसी प्रकार झज्जर में मेन बाजार, सिलानी गेट, अंबेडकर चौक पर खरीदारी होती है। इसके साथ ही बादली और बेरी में भी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं।

दुर्गा शक्ति की टीम भी रहेगी तैनात
जिला पुलिस की दुर्गा शक्ति टीम भी जिले के बाजारों में तैनात रहेगी। खास तौर पर बहादुरगढ़ और झज्जर के मेन बाजार में जहां महिलाओं की अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। वहां प्रमुख तौर पर महिला शक्ति से जुड़ी महिला पुलिस सिपाही सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। इससे संबंधित आदेश महिला पुलिस थाना प्रभारी को दिए जा चुके हैं।

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