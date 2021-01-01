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सुविधा:जिन बुजुर्गों के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं, मेडिकल जांच के बाद बनेगी पेंशन

झज्जर2 घंटे पहले
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  • कोरोनाकाल में लंबित 10 महीने बाद बुजुर्गों की आयु जांच के लिए मेडिकल बोर्ड सिविल अस्पताल में बैठेगा

कोरोनाकाल में लंबित पड़े पेंशन संबंधी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब 10 महीने बाद ऐसे बुजुर्गों की आयु जांच की जाएगी जिनके पास आयु प्रमाण पत्र संबंधी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। नागरिक अस्पताल में इसके लिए अब हर सोमवार को मेडिकल बोर्ड बैठेगा। दरअसल पहले बुजुर्गों की आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए उनके बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट को आधार मान लिया जाता था।

लेकिन अब समाज कल्याण विभाग ने सीधे तौर पर पेंशन लेने के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति से ही उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र या जन्म संबंधी सरकारी दस्तावेज को ही मान्यता दी है। ऐसे में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं और उनकी आयु का पता करने के लिए मेडिकल बोर्ड का ही सहारा है। अब कोरोना काल में मेडिकल बोर्ड बंद था। बताया गया कि समाज कल्याण विभाग ने भी अब ऐसे बुजुर्गों के आवेदनों की लिस्ट नागरिक अस्पताल में दे दी है जिसके बाद अब हर सोमवार को बोर्ड बैठने लगेगा।

जिले भर में 112684 लोग ले रहे पेंशन का लाभ

जिले भर में 1 लाख 12 हजार 684 लोग समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इनमें बुजुर्ग पेंशन 67490, दिव्यांग पेंशन 7124, विधवा अवस्था पेंशन 27972, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे 665, लाडली योजना के अभ्यर्थी 2111 और सभी तरह के दिव्यांग अभ्यार्थी 7322 हैं।

एमआईटीएस कर्मचारियों से वापस ली जाएगी पेंशन: समाज कल्याण विभाग ने एमआईटीएस से जुड़े कर्मचारियों से भी पेंशन वापस लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें राज्य सरकार द्वारा अपने एक विभाग एमआईटीएस को खत्म कर दिया था जो कोर्ट के आदेश पर फिर से शुरू हुआ और इस विभाग में जो कर्मचारी पहले थे उनकी पुनः नियुक्ति हुई।

पहले विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों को कम पेंशन दी जाती थी जो अब बढ़कर करीब 6 हजार हो गई है। ऐसे में जांच के दौरान पता चला कि ऐसे कर्मचारी समाज कल्याण विभाग से भी पेंशन ले रहे थे अब उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और उनसे समाज कल्याण विभाग के द्वारा अब तक दी गई पेंशन को वापस सरकारी खाते में डालने की बात कही जा रही है। जिले की बात करें तो अब तक सिर्फ 6 ही केस इस तरह के सामने आए हैं जबकि पूरे प्रदेश भर में इसके हजारों कर्मचारी हैं।

समाज कल्याण विभाग से हमारे पास एप्लीकेशन आई थी कि बुजुर्ग लोगों की मेडिकल बोर्ड से जांच होनी है। इसके लिए हमने आर्थोपेडिक डॉ. परमिंदर फोगाट और डेंटल सर्जन डॉ. संजूल की ड्यूटी लगा दी है। सोमवार को मेडिकल बोर्ड नागरिक अस्पताल में बैठेगा।
- डॉ. चंद्रभान, एसएम नागरिक अस्पताल झज्जर

हम काफी दिनों से स्वास्थ्य विभाग को आवेदन दे रहे हैं कि बुजुर्गों के आयु प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ताकि उनकी पेंशन दी जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अब भरोसा मिला है कि सोमवार को मेडिकल बोर्ड बैठेगा हम पहले से ही बुजुर्गों की सूची स्वास्थ्य विभाग को दे चुके हैं।
- वीरेंद्र यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी झज्जर

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