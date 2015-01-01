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पहल जरूरी:फसल के अवशेष जलाने की बजाय किसान पशुओं के लिए बना रहे चारा

झज्जरएक घंटा पहले
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जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों काफी खराब चल रहा है। ऐसी स्थिति में जिले के किसान भी काफी जागरूक हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नजर डाले तो पराली जलाने की बजाए किसान पशुओं के लिए चारा बनाने में जुटे हैं। कृषि विभाग की ओर से भी किसानों को पराली से खाद बनाकर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाए जाने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

कृषि विभाग का कहना है कि पराली को आय का स्रोत बनाते हुए किसान पर्यावरण संरक्षण में अतुलनीय भूमिका निभा सकते हैं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर इंद्र सिंह ने बताया कि फसल कटाई के सीजन के दौरान प्रतिवर्ष किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने से वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जहां एक तरफ भूमि बंजर होती है।

वहीं वायु प्रदूषण से मानव जीवन व जीव जंतुओं पर भी संकट मंडराने लगता है। फसल अवशेषों में आग लगाने से हवा में प्रदूषण के छोटे-छोटे कणों से पीएम 2.5 का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए यह प्रदूषण और भी अधिक नुकसानदायक है। वहीं, फसल अवशेष जलाने से पैदा हुए धुएं से अस्थमा व कैंसर जैसे रोगों को भी बढ़ावा मिलता है।

पराली के प्रति जागरूकता और बढ़ाएंगे
जिले के किसानों को पराली को न जलाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसका असर भी देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में पराली को एक जगह एकत्रित कर उसका चारा बनाए जाने की दिशा में काम चल रहा है। वहीं कुछ जगह लोग जैविक खाद के रूप में भी पराली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पराली को लेकर जागरूकता और अधिक बढ़ेगी। वैसे चित्र के किसान पहले ही पानी की समस्या को देखते हुए धान की फसल से तौबा करने लगे हैं। -इंद्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर झज्जर

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