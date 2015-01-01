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आयोजन:दिव्यांगाें के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण कैंप 5 तक लगेगा

झज्जर2 दिन पहले
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जिला रैडक्रास सोसायटी अध्यक्षता में जिला प्रशासन एवं जिला रैडक्रास सोसायटी, सहायक उत्पादन केन्द्र भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम नई दिल्ली तथा एपीसीपीएल झाड़ली के संयुक्त सहयोग से 3 से 5 नवंबर तक दिव्यांग जनों के निशुल्क सहायक उपकरण वितरण कैम्प का आयोजन किया जाएगा। कैंप का शुभारंभ डीसी जितेन्द्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का कोई अंग न होने पर वह अपने आप को असहाय न समझे वह व्यक्ति किसी से भी अपने आप को कम न समझे। दिव्यांग व्यक्ति समाज का एक अभिन्न हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि निशुल्क सहायक उपकरण वितरित कैंपों में 156 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, 132 ट्राइसाइकिल, 50 फोल्डिंग व्हील चेयर, 200 बैसाखी, 28 स्मार्ट केन, 2 स्मार्ट फोन, 198 बीटीआई. (कान की मशीन), 1 डेजी प्लेयर, का वितरण किया जाएगा। जिनकी कुल लागत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। उपायुक्त जितेन्द्र कुमार द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एलिम्कों कर्मचारी एवं जिला रैडक्रास सोसायटी, झज्जर को बधाई दी। सीईओ अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एमवीआर. रेड्डी भी कैंप में मौजुद रहे। उन्होंने बताया कि सीएसआर के माध्यम से वह अपने लाभ का कुछ हिस्सा दिव्यांग जनों को सशक्त, स्वावलंबी एवं समावेशी वातारण प्रदान करने कि लिए प्रतिवर्ष लगाते हैं। कैंप में नगराधीश प्रवीण कुमार, सचिव रैडक्रास सोसायटी सहित स्टाफ मौजूद रहा।

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