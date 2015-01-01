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रेड:स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की छापेमारी, मिठाईयों की तीन दुकानों से सैंपल लिए

झज्जर3 घंटे पहले
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य वस्तुओं की में मिलावट की जांच का काम लगातार जारी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए अभी तक 15 मिष्ठान भंडारों के यहां से सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शनिवार को छुछकवास में तीन मिठाई विक्रेताओं के यहां से चार मिठाइयों के सैंपल भरे गए।खाद्य सुरक्षा विभाग के डॉक्टर जोगिंद्र सिंह व मनदीप सिंह के नेतृत्व में टीम ने छुछकवास चौक पर मौजूद श्री नाथजी स्वीट्स भंडार के यहां से खोया बर्फी लड्डू बेसन का सैंपल लिया।

इसी प्रकार से विशिष्ट मिठाई भंडार के यहां से खोया बर्फी का सैंपल लिया गया। सतगुरु बीकानेर मिष्ठान भंडार के यहां से मिल्क केक का सैंपल लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉ. जोगिंद्र ने बताया कि त्योहारी सीजन पर अभी तक 15 मिठाई विक्रेताओं के यहां से सैंपल लिए जा चुके हैं। विभाग की ओर से लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है।

अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस किया गया है। ताकि काेरोना संक्रमण के दौरान लोगों को मिलावटी मिठाइयां खाने को न मिले। मिलावटी मिठाइयों को हतोत्साहित करने के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इससे पहले टीम ने झज्जर, बहादुरगढ़, बादली के अलावा सालावास क्षेत्र के कई गांव में दबिश देकर वहां पर बनाई जा रही मिठाइयों के सैंपल लिए थे।

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