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कार्यक्रम:मानवता ही समाज को एक दूसरे से जोड़कर रखती है : एसडीएम

झज्जर3 घंटे पहले
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एसडीएम शिखा ने कहा कि मानवता के प्रति सकारात्मक विचारधारा समाज को नई दिशा देने में सहभागी है। किसी भी रूप से परोपकार की भावना से किया गया कार्य निश्चित तौर पर आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। एसडीएम रविवार को बतौर मुख्यातिथि शहर में जन जागृति फाउंडेशन की ओर से संचालित श्री श्याम नेत्रहीन पुनर्वास संस्थान के शुभारंभ पर बोल रही थी।

संस्थान के शुभारंभ पर एसडीएम शिखा ने रिबन काटकर विधिवत रूप से संस्थान का शुभारंभ किया। संस्थान के संयोजक जयवीर व अंकुश दूहन ने मुख्यातिथि व विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत किया। एसडीएम शिखा ने कहा कि बदलते परिवेश में मानवता ही एक ऐसा कदम है जो समाज को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। संस्थान के दृष्टिहीन विद्यार्थियों की ओर से देशभक्ति से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।

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