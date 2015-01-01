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प्रक्रिया:15 एसपीओ के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 23 से

झज्जर14 घंटे पहले
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विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) भर्ती के लिए पूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों के साक्षात्कार 23 नवंबर से शुरू होंगे। साक्षात्कार के लिए आने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने असल कागजात साथ लाने होंगे। विशेष चयन कमेटी के सदस्य एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय झज्जर रणबीर सिंह ने बताया कि जिले में रिक्त पदों पर 15 एसपीओ की भर्ती के लिए आवेदकों के साक्षात्कार सोमवार से शुरू हो जाएंगे। साक्षात्कार की प्रक्रिया संवाद भवन में होगी। साक्षात्कार 23 से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेंगे।

प्रतिदिन सुबह 8 से क्रम संख्या अनुसार रोजाना 70 आवेदकों के साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार के लिए क्रमांक नंबर के अनुसार निम्नलिखित दिन निर्धारित किए गए हैं। 23 नवंबर सोमवार को क्रमांक नंबर 80001 से 80070 तक, 24 नवंबर को क्रमांक नंबर 80071 से 80140 तक, 25 नवंबर को क्रमांक नंबर 80141 से 80210 तक व 26 नवंबर को क्रमांक नंबर 80211 से 80277 तक उम्मीदवारों के साक्षात्कार होंगे। भर्ती के लिए एसपी राजेश दुग्गल की अध्यक्षता में विशेष चयन कमेटी का गठन किया है। भर्ती प्रक्रिया 9 नवंबर को पुलिस लाइन में आरंभ की गई थी। रिक्त पदों पर 277 उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र देते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था।

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