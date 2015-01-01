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झज्जर:जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से आज लगेगी लोवेस्ट मेटेरियल स्टाल

झज्जर3 घंटे पहले
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जिला बाल कल्याण अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला बाल कल्याण परिषद जितेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में जगन्नाथ आश्रम सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में संचालित है। विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए झज्जर में सवेरा स्कूल संचालित है। जगन्नाथ आश्रम में रह रहे बच्चों व सवेरा स्कूल के बच्चों द्वारा लोवेस्ट मेटेरियल व अन्य सामान से विभिन्न प्रकार की आइटम आकृतियां, मूर्तियां, मोमबत्तियां आदि तैयार की गई हैं।

जिनकी प्रदर्शनी दिवाली महोत्सव के पर्व पर 13 नवंबर को सेक्टर 6 बहादुरगढ़ जगन्नाथ आश्रम में लगाई जाएगी। जिसका उद्घाटन उपमंडल अधिकारी बहादुरगढ़ हितेन्द्र कुमार द्वारा जिला बाल कल्याण अधिकारी ओमप्रकाश की अध्यक्षता में किया जाएगा।

उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इस प्रदर्शनी को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर इनके हाथों से बना सामान खरीद कर इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। ताकि भविष्य में इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय बाल महोत्सव 2020 में हरियाणा राज्य जिला बाल कल्याण परिषद झज्जर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विजेता रहे बच्चों को डीसी जितेंद्र कुमार द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

नई सीवर लाइन का अधिकारियाें ने किया निरीक्षण

अमृत योजना के तहत सैनीपुरा रोड पर डाली गई पानी,सीवर की लाइन का काम पूरा हो चूका हैl सैनीपुरा रोड की अप्रोच गलिओ की सीवर लाइन को मेन सैनीपुरा रोड की लाइन में जोड़ने का काम जोरो पर है। पार्षद जसबीर सैनी ने लाइन जोड़ने के काम का निरीक्षण अधिकारियाें के साथ करते हुए बताया कि सभी गलियां जल्द से जल्द जोड़कर आमजन को राहत मिलेगी। ताकि सैनीपुरा मेन रोड व अप्रोच गलिओ को सीसी की बनवाई जा सके।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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