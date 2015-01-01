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मौसम अलर्ट:न्यूनतम तापमान पांच डिग्री व अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, आज भी राहत की उम्मीद नहीं

झज्जर4 घंटे पहले
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क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। बुधवार को जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक शीत लहर चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम पारा 16 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में 13 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज हवा चली। जिस कारण सर्दी का असर दिन में भी बना रहा है।

शुक्रवार को अधिकतम पारा 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इस बीच 18 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज हवा चलेगी। जिससे ठंड का असर बना रहेगा। शुक्रवार को भी लोगों को अधिक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिन का अधिकतम तापमान हालाकी 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद रहने की संभावना है।

आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ सुधार होगा, लेकिन तेज चलने के कारण बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा तापमान से दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, उत्तर भारत ठंड की लहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम यूपी में अगले दो दिन तक ठंड की स्थिति लगातार बनी रहने की संभावना है। इनमें कुछ क्षेत्र शुक्रवार और शनिवार को शीत लहर से ठिठुरन का असर रहेगा।

बर्फीली हवा से बाजारों में ग्राहकों की संख्या घटी

तीन दिन से शहर बर्फीली हवा के आगोश में है। दिन भर चल रही बर्फीली हवा से ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में शहर के बाजारों में ग्राहकाें की संख्या आधी हो गई है। दो दिन तक तो घना कोहरा भी लोगों के लिए जी का जंजाल बना था, लेकिन गुरुवार को कोहरे में कुछ कमी अाई। बहादुरगढ़ में गुरुवार का न्यूनतम तापमान 5 व अधिकतर तापमान 15 दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा।

दिन भर दो घंटे तक ही धूप खिलने से लोगों को कुछ देर राहत मिली। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि, मौसम विभाग की माने तो अगले दो-तीन दिनों तक ऐसी ही शीत लहर चलेगी। बहादुरगढ़ में अगले दो दिन तक शीत लहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ मैदानी इलाकों में मिनिमम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई है।

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