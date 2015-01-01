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छात्रों की घटती संख्या से चिंता:172 सरकारी कॉलेजों में से 68 में आधी से ज्यादा सीटें खाली, प्रिंसिपल को निर्देश- छोड़ चुके छात्रों से बात करें

झज्जर9 मिनट पहले
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झज्जर के राजकीय नेहरू कॉलेज में 1180 सीटों पर 590 दाखिले
  • उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में सीटें न भरने पर लिया संज्ञान
  • निदेशालय से जारी हुए आंकड़ों से खुलासा बड़ा कारण- जिलों में सरकारी के साथ निजी कॉलेजों की ज्यादा संख्या

‌हरियाणा शिक्षा विभाग के बाद अब हरियाणा का उच्चतर शिक्षा निदेशालय भी अपने संस्थानों में छात्रों की गिरती संख्या पर चिंतित है। कोविड-19 में जब सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई, तब सरकारी कॉलेज के कैंपस युवाओं को रास नहीं आए। प्रदेश के 172 सरकारी कॉलेजों में से 68 कैंपस ऐसे रहे, जहां कुल सीटों में से आधी भी नहीं भर सकी। अब उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के कॉलेज प्रिंसिपल को आगाह किया कि वे छात्रों की संख्या बढ़ाने में व्यक्तिगत रुचि लें और जो छात्र कॉलेज छोड़कर जा चुके हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करें।

यह खुलासा दो से तीन मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आंकड़ों से हुआ। निदेशालय चेयरमैन अजीत बालाजी जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी कॉलेज प्रिंसिपल को कहा कि उन्हें कॉलेज छोड़ने वाले स्टूडेंट के नंबर जारी कर दिए जाएंगे। वे एक-एक स्टूडेंट से बात करें और तह तक जाने की कोशिश करें कि आखिर उन्होंने कॉलेज क्यों छोड़ा। झज्जर के राजकीय नेहरू कॉलेज में कुल सीटें 1180 हैं। प्रवेश महज 590 सीटों पर हुआ है। यहां प्रवेश संख्या का प्रतिशत 3.33 है।

महेंद्रगढ़-झज्जर में सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज

प्रदेश में महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज हैं। झज्जर में 12 सरकारी, 2 सरकारी सहायता प्राप्त और 2 सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं। इसी तरह प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 सरकारी कॉलेज महेंद्रगढ़ में हैं।

ये है कॉलेजों की स्थिति

अम्बाला में 5, भिवानी में 11, चरखी दादरी में 3, फरीदाबाद में 7, फतेहाबाद में 6, गुरुग्राम में 9, हिसार में 14, झज्जर में 12, जींद में 9, कैथल में 5, करनाल में 10, कुरुक्षेत्र में 3, महेंद्रगढ़ में 15, नूह में 6, पलवल में 6, पंचकूला में 7, पानीपत में 4, रेवाड़ी में 11, रोहतक में 8, सिरसा में 8, सोनीपत में 8 और यमुनानगर में 5 सरकारी कॉलेज हैं।

छात्रों की संख्या घटना वाकई चिंता की बात

सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट्स का इस बार प्रवेश नहीं होना वाकई चिंता की बात है। हमने सभी संबंधित कॉलेज प्रिंसिपल को कहा है कि वह कॉलेज छोड़ने वाले बच्चों से बात करें और खुद भी व्यक्तिगत रुचि लेकर योजना बनाकर कॉलेजों में छात्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। -अजीत बालाजी जोशी, चेयरमैन हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय

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