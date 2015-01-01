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चुनाव:75 कॉलेजियम मेंबर वाली संस्था में चुनाव की तैयारी

झज्जर2 घंटे पहले
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  • अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी चुनने के लिए त्रिवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित

अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट (रजि) की गवर्निंग बॉडी चुनने के लिए होने वाले त्रिवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम काे घोषित कर दिया गया हैं। आमसभा की बैठक में चुनाव संचालन के लिए रविन्द्र कोशिक, एडवोकेट को चुनाव अधिकारी व दिनेश सिंघल तथा विनय जैन को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया हैं महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट (रजि) द्वारा क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन महिला महाविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन किया जाता है।

चुनाव अधिकारी रविन्द्र कौशिक ने बताया कि चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बारें दावे तथा आपतियों के निपटान तथा नए सदस्यों के नाम जोड़ने, स्वर्गवासी हो चुके सदस्यों के नाम काटने आदि के बारे 7 नवंबर को सदस्यों के कॉलेजियम के चयन के लिए संशोधित वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 7000 से अधिक सदस्यों वाली है संस्था महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट के देशभर में लगभग सात हजार से ज्यादा सदस्य हैं जोकि 75 कॉलेजियम सदस्यों का चुनाव करेंगे।

इन्ही कॉलेजियम सदस्यों में से वर्किंग कमेटी तथा गवर्निंग बॉडी के लिए 11-11 सदस्यों तथा प्रधान, उपप्रधान, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष का चयन करेंगे। चुनाव अधिकारी ने बताया 16 नवंबर से 18 नवंबर तक चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरें जा सकेंगे, जबकि 19 नवंबर को नामांकन फार्मों की जाँच तथा 20 नवंबर को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। 21 से 23 नवंबर के बीच उम्मीदवार अपने नामांकन फार्म वापस ले सकेंगे। नामांकन फार्म वापिस लेने के बाद बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा 24 नवंबर को तथा चुनाव चिह्नों का आबंटन 25 नवंबर को किया जाएगा।

त्रिवार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को होंगे
चुनाव अधिकारी रविन्द्र कौशिक ने बताया कि यदि महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी चुनने के लिए त्रिवार्षिक चुनाव रविवार 13 दिसंबर 2020 को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होंगे, जबकि वर्किंग तथा गवर्निंग बॉडी का चुनाव करने की प्रक्रिया 14 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच तय की जाएगी तथा 27 दिसंबर को चुने गए कॉलेजियम सदस्यों द्वारा महाराजा अग्रसेन महिला महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी व ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्यों व स्कूल के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा।

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