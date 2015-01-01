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निरीक्षण:हड़ताल को सफल बनाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने किया स्कूलों का दौरा

झज्जर14 घंटे पहले
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सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला एवं शिक्षक तालमेल कमेटी व शारीरिक शिक्षक संघ के राज्य प्रधान सतवीर देशवाल सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रामवीर व जिला सचिव विष्णु जांगड़ा ने स्कूलों का दौरा किया। इसमें सिकंदरपुर उखलचना, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय जहांगीरपुर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहांगीरपुर खुगाई, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कबलाना केंद्र में गेट मीटिंग करके तमाम कर्मचारी साथियों को नई शिक्षा नीति व ऐप डाउनलोड की नीतियों के बारे में जानकारी दी।

कहा कि 23 नवंबर को शिक्षक तालमेल कमेटी हरियाणा के कहने पर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से 3 बजे ज्ञापन सौंपेंगे। 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए कर्मचारियों के बीच में अपील की तमाम विद्यालयों के मुखिया व शिक्षकों ने सर्व कर्मचारी संघ जिला झज्जर टीम को आश्वासन दिया है कि 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सर्व कर्मचारी संघ व शिक्षक तालमेल कमेटी ने अलग-अलग ब्लॉक में छह टीमों का गठन किया है। छह की छह टीम सभी स्कूलों में दौरे पर हैं।

यह हैं मुख्य मांगें

मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। नई पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन लागू की जाए। निजीकरण पर रोक लगाई जाए। कच्चे कर्मचारियों को जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए। वर्क लोड के आधार पर पद बनाए जाएं। रिक्त पदों पर स्थाई भर्ती की जाए। जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले करना बंद करें। पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए। ग्रेशिया नीति बहाल की जाए।

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