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विवाद की डीएमसी ने शुरू की जांच:गैैैस शवदाह प्लांट की पेमेंट में फंस गया पेंच

देवेंद्र शुक्ला | झज्जरएक घंटा पहले
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  • श्मशान भूमि पर गैस शवदाह प्लांट लगाने के मामले में चेयरपर्सन ने राेका फर्म का 60 लाख रुपए का बिल

शहर की श्मशान भूमि पर गैस शव दाह प्लांट शुरू होने से पहले ही अपने बिल भुगतान को लेकर चर्चा में आ गया है। इसका बिल नगर परिषद की चेयरपर्सन कविता नंदवानी ने रोक दिया है। उनका कहना है कि उनकी सहमति के बिना इस तरह का प्लांट कब और कहां पर लग गया इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

तब वे किस आधार पर 60 लाख रुपए के बिल पर साइन कर दें। अब नगर परिषद प्रधान और अधिकारियों के बीच बने विवाद में शव दाह प्लांट लगाने वाली फर्म फंसी हुई है। बता दें कि झज्जर बहादुरगढ़ रोड स्थित स्वर्ग आश्रम श्मशान घाट में कोरोना काल में एलपीजी गैस संचालित एक प्लांट स्थापित किया गया है।

इस पर करीब 60 लाख रुपए का खर्चा आया है अब जब इसकी भुगतान संबंधी फाइल चेयरमैन चेयर पर्सन कविता नंदवानी के पास पहुंची तब चेयरपर्सन ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। मामला डीएमसी तक पहुंच गया। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। बताया गया कि स्वर्ग आश्रम में प्लांट लगाए जाने की सहमति ईओ को नगर परिषद के वाइस चेयरमैन प्रवीण गर्ग सहित 11 पार्षदों ने दी थी।

कमीशन मांगने का आरोप

प्लांट लगाने वाली फर्म ने डीएमसी को दिया शपथ पत्र-साइन की एवज में चेयरपर्सन मांग रहीं 10% कमीशन

चेयरपर्सन का तर्क

प्लांट लगाने में अधिकारियों ने नप प्रधान की मंजूरी नहीं ली, ~60 लाख के भुगतान पर साइन कैसे कर दें

चेयरपर्सन कविता नंदवानी के सवाल

  • शव दाह प्लांट बहादुरगढ़ रोड स्थित स्वर्ग आश्रम श्मशान भूमि में ही क्यों लगाया गया।
  • इसे लगाए जाने से पहले नगर परिषद प्रधान की मंजूरी क्यों नहीं ली गई।
  • स्थानीय निकाय विभाग ने प्लांट लगाने के लिए चार फर्मों से बात करने को कहा था तब किस आधार पर कांता इलेक्ट्रिक फर्म को काम दिया।
  • जब ईओ को अपनी मनमर्जी से ही यह सब काम करवाना था तब बिल भुगतान की फाइल पर साइन करवाया जाना गलत है।

ईओ अरुण नांदल के जवाब

  • शवदाह प्लांट सांसद अरविंद शर्मा की मंजूरी और स्वर्ग आश्रम के प्रधान के आवेदन पर लगाया गया।
  • सदन की मंजूरी जरूरी होती है न कि प्रधान की इस मामले में 11 पार्षदों की मंजूरी हमें दी गई थी।
  • प्लांट लगाने की मंजूरी डायरेक्टर ऑफिस से आई थी तब इस मामले में किसी फर्म से बात करने की जरूरत ही नहीं उन्हें सिर्फ वर्क आर्डर देना था।
  • मैंने अपनी कोई मर्जी नहीं चलाई है। नियम पूर्वक काम सदन की मंजूरी से हुआ, बिल किस आधार पर रोका, क्या इसका जवाब प्रधान को देना होगा।

कोरोनाकाल में हर जिले में गैस शव दाह प्लांट लगना था: कोरोना काल में हर स्थानीय निकाय के द्वारा गैस शव दाह प्लांट लगाया जाना था। इसकी मंजूरी स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर ने जारी की थी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और वायरस के संक्रमण को थामने​​​​​​​ के लिए यह प्लांट श्मशान भूमि में लगना था। इसी योजना के तहत यह झज्जर शहर में भी लगाया गया।

फार्म ने चेयरपर्सन के खिलाफ डीएमसी को दिया एफिडेविट, जांच शुरू

कांता इलेक्ट्रिकल फॉर्म के सतीश बजाज ने चेयरपर्सन कविता नंदवानी के खिलाफ डीएमसी को एक एफिडेविट दिया है जिसमें फार्म के द्वारा प्लांट का काम कंप्लीट होने के बाद भी उनके बिल भुगतान संबंधी फाइल ढाई महीने से रोके जाने और इस संबंध में अपनी ओर से अड़चन लगाएं जाने के आरोप लगाए हैं। इस एफिडेविट के आधार पर डीएमसी डॉ. आशिमा सांगवान ने जांच शुरू कर दी है। जांच में चेयरपर्सन से भी जवाब मांगा गया है कि उन्होंने कि नियम के तहत बिल भुगतान पर साइन करने से मना कर दिया है। हालांकि इसकी ओर से जवाब अभी डीएमसी को नहीं मिला है।

जबकि इससे पहले चेयरपर्सन की ओर से डीएमसी को कहा गया है कि ये शव दाह प्लांट उनकी मंजूरी के बिना नहीं लगा, बल्कि नगर परिषद के ईओ के द्वारा लगवाया गया है। अब देखना यह है कि इस जांच मामले में फर्म को बिल भुगतान कब होता है। फर्म ने चेयरपर्सन पर इस फाइल पर साइन करने के बदले 10 प्रतिशत कमीशन मांगने के भी आरोप लगाए हैं। इस आरोप को चेयरपर्सन कविता नंदवानी ने सिरे से खारिज कर दिया है।

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