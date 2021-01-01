पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जागरुकता अभियान:स्वच्छता अभियान चला पुलिस जवानों ने थाना व चौकियों में किया श्रमदान

झज्जर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस के जवानों द्वारा अपने कार्यस्थल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए रविवार को थाना, चौकियों व पुलिस लाइन में श्रमदान अभियान चलाकर साफ-सफाई का कार्य किया गया। श्रमदान अभियान के तहत रविवार को जिला के सभी थाना, चौकियों तथा पुलिस लाइन परिसर में स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान चलाकर पुलिस के जवानों द्वारा साफ सफाई का कार्य किया गया।

स्वच्छता अभियान के तहत सहायक पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण, डीएसपी मुख्यालय झज्जर रणबीर सिंह, डीएसपी झज्जर राहुल देव, डीएसपी नरेश कुमार, डीएसपी बादली अशोक कुमार तथा डीएसपी बहादुरगढ़ पवन कुमार की देखरेख में जिला के सभी थाना, चौकियों व पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कर्मचारियों द्वारा साफ-सफाई करने तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए श्रमदान किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser