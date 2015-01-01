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स्वस्छता की पहल:घर-घर कचरा उठाने का बजट बढ़ेगा, 10 की बजाय 15 लाख का आएगा खर्च

झज्जर2 घंटे पहले
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ट्रॉली में कचरा डालती महिलाएं।

नगर परिषद द्वारा घर-घर कचरा लेने का टेंडर अब नए सिरे से छोड़ा जाएगा। मौजूदा टेंडर का पीरियड समाप्त हो चुका है। अब नया टेंडर महंगा होगा। बता दें नगर परिषद झज्जर में कुल 19 वार्ड हैं। यहां बीते 1 साल से ही घर-घर कचरा लेने की योजना शुरू की गई थी। एनजीटी के आदेशों के तहत यह सुविधा वार्ड के लोगों को दी जा रही है। इसके लिए हर महीने नगर परिषद अब तक हर माह 10 लाख रुपए का खर्च कर रही थी। खर्चा अब करीब 15 लाख रुपए हर माह का हो जाएगा।

इस ठेके में नगर परिषद ने दो और कार्य जोड़ दिए हैं। इनमें सूखे और गीले कचरे को अलग करना और गीले कचरे से खाद बनाना भी शामिल रहेगा। घर का कचरा लेने के बदले नगर परिषद हर हाउसहोल्ड से चार्ज भी वसूलती है। जो घर के दायरे और उसके डॉमेस्टिक और कमर्शियल नक्शे के आधार को लेकर अलग-अलग रेट हैं। बीते 1 साल में नगर परिषद कचरा लेने की एवज में 22 लाख रुपए का चार्ज सभी वार्डों से ले चुकी है। ये चार्ज हाउस होल्डरों से प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही लिया जाता है।

एमआरएफ सेंटर बन रहा है झज्जर रोड पर

नगर परिषद द्वारा रेवाड़ी रोड पर एमआरएफ सेंटर बनाया जा रहा है। 15 लाख रुपए की लागत से ये सेंटर बनेगा। यहां चार दीवारी और फर्श के निर्माण के लिए अभी टेंडर लगाया गया है। इस सेंटर के जरिए गीले और सूखे कचरे को अलग अलग किया जाएगा। कचरे से निकलने वाले रीसाइकलिंग होने वाले सामानों को अलग किया जाएगा। साथ ही गीले कचरे को खाद वाली प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाएगा।

ऊंटलोधा में तैयार होगी कंपोस्ट पिट

नगर परिषद के मुख्य डंपिंग ग्राउंड ऊंटलोधा में कंपोस्ट पिट यानी खाद बनाने की यूनिट तैयार की जाएगी 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस यूनिट में 30 कंपोस्ट पिट बनाए जाएंगे। इनमें एक पिट में 26 टन गीले कचरे का स्टोरेज किया जा सकता है।

रोजाना निकलने वाले 26 टन कचरे के निपटारे के रेट मांगे नगर परिषद ने

नगर परिषद के आबादी वाले क्षेत्र से रोजाना 26 टन कचरा घरों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकलता है। अब इस मात्रा में निकलने वाले कचरे के निपटारे को कम से कम रेट में कौन सी एजेंसी करेगी उसका इंतजार नगर परिषद को है। नगर परिषद उस एजेंसी को ही खर्चा निपटाने की जिम्मेदारी ठेके के रूप में देगी जो तीन कार्यों को करेगा। इनमें घर घर से कचरा लेने के अलावा सूखे और गीले कचरे की छटाई और गीले कचरे से खाद बनाना शामिल है।

घर-घर कचरा उठाने का टेंडर फिलहाल रद्द हो गया है। और नया जो भी टेंडर छोड़ा जाएगा उसमें ठेकेदार को दो नए और कार्य कचरा निपटान के करने होंगे। पहले की अपेक्षा बजट कुछ ज्यादा होगा। लेकिन इसमें एनजीटी की गाइडलाइन को भी पूरी तरीके से फॉलो किया जा सकेगा। -अरुण कुमार नांदल, ईओ नगर परिषद झज्जर

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