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संदिग्ध मौत का मामला:वर पक्ष विवाहिता के संस्कार की तैयारी में था, वधु पक्ष पुलिस के साथ पहुंचा श्मशान घाट, चिता से उठाया शव

झज्जर2 घंटे पहले
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  • पाटौदा गांव में विवाहिता के संदिग्ध हालात में जहर खाकर जान देने का मामला

विवाहिता ने संदिग्ध हालत में जहर खाकर जान दे दी। मायके पक्ष के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वर पक्ष के लाेग बिना पोस्टमार्टम के विवाहिता के संस्कार की तैयारी में था। इसकी सूचना जैसे ही वधू पक्ष के लोगों को मिली तब उन्होंने पुलिस को खबर की। पुलिस ने संस्कार से पहले ही शव को चिता से उठा लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह पूरा घटनाक्रम क्षेत्र के पाटोदा गांव का है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पाटौदा गांव में अमिता ने जहर खाकर जान दे दी थी। लेकिन परिजनों ने बगैर पुलिस को सूचना दिए शव का दाह संस्कार कराने की तैयारी कर ली। महिला तीन बच्चों की मां थी। जिस समय महिला के शव का श्मशान घाट में दाह संस्कार करने की तैयारी चल रही थी।

उसी दौरान अमिता के मायके वालों की सूचना पर पुलिस श्मशान घाट पहुंच गई और महिला के शव काे चिता से उठाकर उसे पोस्टमार्टम कराने के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस के अनुसार महिला का मायका गुरूग्राम का गांव जोनावास है। सूचना के बाद अमिता के मायके वाले गांव पाटौदा पहुंचे थे और उन्होंने ही पुलिस को सूचना देकर शव का चिता से उठवाया।

हमें मृतका के भाई ने मामले की सूचना दी थी। परिजन उसका दाह संस्कार कराने की तैयारी में था। पुलिस श्मशान घाट पहुंची और वहां चिता से महिला के शव का उठाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया है। जांच की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। -रणबीर सिंह, डीएसपी झज्जर

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