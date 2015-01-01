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आरोपी गिरफ्तार:लूट की कोशिश करने के मामले में नाबालिग सहित 2 आरोपी काबू

झज्जर3 घंटे पहले
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आरोपी सीआईए की टीम के साथ।

पुलिस टीम ने एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को लूटपाट की कोशिश करने के मामले में काबू किया है। आरोपियों ने योजना बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर मुथुड फाइनेंस दफ्तर में हथियारों के बल पर लूटपाट करने का प्रयास किया था। सीआईए प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि लूटपाट की कोशिश करने के मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए सीआईए टीम द्वारा उपरोक्त मामले के वांछित एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि जोगिंद्र निवासी ने शिकायत में बताया 11 नवंबर 2020 को मुथूट फाइनेंस ऑफिस नियर ओल्ड बस स्टैंड झज्जर में 6 नौजवान लड़के हथियारों के साथ ऑफिस में घुस गए। जिनमें से तीन चार लड़कों के पास पिट्ठू बैग थे। वे सुरक्षा गार्ड को हथियार दिखाकर व मारपीट करके अंदर ऑफिस में ले आए। उन्होंने अंदर आकर लूटपाट करने के इरादे से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। उसने मौका पाकर सायरन बजा दिया। सायरन की आवाज सुनकर सभी मौके से फरार हो गए।

उपरोक्त वारदात के पश्चात भागते हुए आरोपी अपने साथी सहित एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। जिसे घायल अवस्था में अवैध हथियार तथा वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के साथ काबू किया गया था। उपचार के पश्चात गिरफ्त में आए आरोपी को पुलिस की टीम द्वारा उसे अदालत में पेश किया गया।

उपरोक्त वारदात के मामले में पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी शक्ति पुत्र सुरेश निवासी भापडोदा से पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ के पश्चात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत में पेश किया गया। पकड़े गए नाबालिग आरोपी को अदालत के आदेश अनुसार बाल सुधार गृह हिसार भेज दिया गया।

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