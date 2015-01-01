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क्राइम:माजरा डी के स्कूल से दसवीं कक्षा के दो बच्चों का अपहरण

झज्जर14 घंटे पहले
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  • खोजबीन के बाद सुराग न लगने पर बेरी थाने में दर्ज कराया केस

माजरा डी के एक स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चाें का स्कूल के बाहर से अपहरण करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पिछले 24 घंटे के दौरान रिश्तेदारों में खोजने के बाद बच्चों का कोई सुराग न लगने पर बेरी थाना में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस को दी शिकायत में बच्चे के पिता ने बताया कि 19 नवंबर को दोपहर स्कूल प्रिंसिपल का उनके पास फोन आया कि उनका बच्चा एक अन्य सहपाठी के साथ स्कूल की दीवार फांदकर निकल गया है।

दोनों बच्चों की रिश्तेदारी में खोजबीन के बाद जब कोई पता नहीं चला तब परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि दोनों बच्चों को किसी ने गलत नियत से छुपाया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों बच्चों में से एक बच्चे के पास मोबाइल फोन था और उम्मीद यही की जा रही है कि फोन से हुए संपर्क के बाद वे स्कूल से निकलते हुए रोड तक आया और वहां पर कोई काले रंग की गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। इसमें बैठने के बाद आगे कहा गए। स्कूल स्टाफ का कहना है कि दोनों बच्चे एक ही गांव के और इस लिहाज से दोनों में अच्छी खासी दोस्ती बनी हुई थी।

क्लास में पढ़ाई के दौरान यह बातचीत में समय व्यर्थ न करें। इस लिहाज से इन पर पिछले कुछ दिनों से नजर भी रखी जा रही थी और इनको अलग-अलग बैठाया जाता था। स्कूल स्टाफ का यह भी कहना है कि दोनों बच्चाें की रूटीन से पढ़ाई चल रही थी और स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ाई में सामान्य थे। वहीं दूसरी ओर सूत्रों का यह भी कहना है कि स्कूल से कार में सवार होकर जाने वाला युवक अपनी मां के पास दिल्ली रहता था।

वहीं दूसरी ओर परिजनों का कहना है कि बच्चा सुबह 8 बजे घर से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता था और दोपहर 2:30 बजे वापस लौटता था। कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल बंद थे और अब स्कूल खुलने के बाद ही वह पढ़ाई के लिए स्कूल जाने लगा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अपहरण की धारा 365 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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