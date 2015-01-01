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सुंदरकांड पाठ का आयोजन:बजरंगबली की उपासना करने से कृपा प्राप्त होती है : ज्योतिषाचार्य पकंज

झज्जर3 घंटे पहले
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हनुमान बल, बुद्धि और विद्या के दाता है। उनकी उपासना करने से आध्यात्मिक बल मिलता है। सिद्ध श्री बाबा कांशीगिरि मंदिर में 25 वें सुंदरकांड पाठ का आयाेजन किया गया। भजन कीर्तन में ज्योतिषाचार्य पंकज भारद्वाज ने श्रद्धालुओं को सं‍बोधित करते हुए कहा कि मंगलवार काे बजरंगबली की उपासना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है।

बल, पराक्रम और साहस के प्रतीक कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महावीर हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान को वीरता एवं स्वामी भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जयन्ती मतांतर के कारण वर्ष में दो बार मनाई जाती है। एक तिथि को जन्म दिवस के रूप में तथा दूसरी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दिवाली का दिन था। इसलिए इस दिन को भी हनुमान जयन्ती के रूप में मनाया जाता है।

प्रभू श्री राम के भक्त संकट मोचन महावीर बजरंग बली की महिमा सबसे न्यारी है। हनुमान जी कलयुग में भी जीवित देवता है। हनुमान जी की उपासना का सबसे शुभ दिन मंगलवार और शनिवार का दिन होता है।सिद्ध बाबा कांशीगिरि मन्दिर सेवा समिति एवं पं.कौशिक की ओर से सुंदरकांड वाचक योगेश रंजन ने श्री हनुमान जयंती एवं दीपावली की शुभकामनाएं दी और श्री सुंदरकांड पाठ का एक वर्ष पूरा होने पर भक्तजनों का सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया।

आयोजित कार्यक्रम में ताराचंद भूटानी, देवेश शर्मा, पंकज भारद्वाज, डॉ. बिन्नी हंस, लक्ष्य वर्मा योगेश रंजन सहित कलाकारों ने श्री सुंदरकांड पाठ में भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर रूप चन्द अरोड़ा, प्रिंस सेठी, प्रदीप काठपालिया, मास्टर अनिल छाबड़ा, बीरबल, मनोज चुघ सहित महिला श्रद्धालुओं ने श्री सुंदरकांड पाठ में भाग लिया।

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