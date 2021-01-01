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परचून की दुकान में चाेरी:परचून की दुकान से साढ़े 37 हजार व वाईफाई डिवाइस ले गए चाेर, 2 युवक सीसीटीवी में कैद

कलानौर2 घंटे पहले
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सीसीटीवी फुटेज में दिखता आरोपी। - Dainik Bhaskar
सीसीटीवी फुटेज में दिखता आरोपी।

पुराने बाजार में एक परचून की दुकान में गुरुवार रात काे चाेरी हाे गई। चाेर दुकान से साढ़े सैंतीस हजार रुपए और एक मोबाइल की फ्लेक्सी नंबर, वाई-फाई चाेरी करके ले गए। पुलिस ने दुकानदार जगदीश पुत्र जयराम दास की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस काे दी शिकायत में जगदीश ने बताया कि उनकी परचून की दुकान खुराना अस्पताल के साथ है। वीरवार शाम वह अपनी दुकान को 10 बजे बंद करके घर चला गया। शुक्रवार सुबह 6 बजे जब दुकान पर पहुंचा तो दुकान की कुंडी खुली मिली। दुकान के बाद अंदर जाकर देखा तो दराज नीचे गिरा हुआ मिला। जिसमें से करीब साढ़े सैंतीस हजार रुपए और एक मोबाइल की फ्लेक्सी नंबर, वाईफाई गायब मिले। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच कर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कलानौर चौकी प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि दुकान में चोरी की सूचना मिली थी। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच की। घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर ली गई है। जिसमें दो युवक घटना को अंजाम देता दिखाई दे रहा है। फिलहाल छानबीन चल रही है।

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