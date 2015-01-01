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फसल खरीद:कनीना कस्बे से खरीदा 15070 क्विंटल बाजरा

कनीनाएक घंटा पहले
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कनीना कस्बे में गुरुवार को भी सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद जारी रही। गुरुवार को कनीना कस्बे से खंड के 491 किसानों से करीब 15070 क्विंटल बाजरे की खरीद की गई है। बता दें कि कनीना कस्बे में दो खरीद केन्द्रों कनीना मंडी व गोशाला रोड़ पर किसानों से बाजरे की खरीद की जा रही है। हैफेड अधिकारी सतेन्द्र यादव ने बताया कि गुरुवार को कनीना मंडी से 338 किसानों से 10480 क्विंटल बाजरे की खरीद की गई है।

वहीं एक ढेरी में मापदंड के अनुसार बाजरा न होने पर रिजेक्ट किया गया है। कनीना मंडी स्थित खरीद केन्द्र से अभी तक 6294 किसानों से 185791 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है। इसके साथ-साथ बाजरे का उठान कार्य भी खरीद के साथ-साथ ही करवाया जा रहा है। गुरुवार को कनीना मंडी से बाजरे के 18000 बैगों का उठान कार्य करवाया गया है। अभी तक कनीना मंडी स्थित खरीद केन्द्र से बाजरे के 331171 बैगों का उठान कार्य करवाया जा चुका है। बाजरे के 40411 बैगों का उठान कार्य बाकी है। जिसे भी जल्द ही पूर्ण करवा दिया जाएगा।

गोशाला रोड़ स्थित खरीद केन्द्र पर भी गुरुवार को 153 किसानों से 4590 क्विंटल बाजरे की खरीद की गई है। वहीं एक ढेरी में मापदंड के अनुसार बाजरा न होने पर रिजेक्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि गोशाला रोड़ स्थित खरीद केन्द्र से अभी तक 1195 किसानों से 35380 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है। इसके साथ-साथ बाजरे का उठान कार्य भी खरीद के साथ-साथ ही करवाया जा रहा है। गुरुवार को गोशाला रोड़ स्थित केन्द्र से बाजरे के 6080 बैगों का उठान कार्य करवाया गया है। अभी तक गोशाला रोड़ स्थित खरीद केन्द्र से बाजरे के 49205 बैगों का उठान कार्य करवाया जा चुका है। बाजरे के 21555 बैगों का उठान कार्य बाकी है। जिसे भी जल्द ही पूर्ण करा दिया जाएगा।

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