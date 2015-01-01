पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मुकदमा दर्ज:पंचायत की जमीन से अवैध तरीके से खनन करवाने पर विभाग ने करीरा के सरपंच पर जुर्माना लगा पुलिस को दी शिकायत

कनीना4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से गांव करीरा के सरपंच के खिलाफ अवैध तरीके से उत्खनन एवं परिवहन करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दी गई है। जिसमें बताया गया है कि ग्रामीण शीशराम के द्वारा गांव की जमीन पर अवैध तरीके से उत्खनन करने की शिकायत दी गई थी।

जिसके आधार पर 18 नवम्बर 2019 को खनन विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण टीम ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में मौके पर लगभग 30-35 ट्रालियां मिट्टी का ताजा उत्खनन पाया गया तथा शिकायत कर्ता द्वारा दिखाए गए बाकी क्षेत्र में काफी पहले से मिट्टी उठी हुई दर्शायी गई है। शिकायत कर्ता के बयान अनुसार उक्त मिट्टी जनवरी 2019 माह में एक क्षेत्र से तथा दूसरे क्षेत्र से 05-10-2019 को सरपंच द्वारा अपने ट्रैक्टर-ट्रालियों से मिट्टी उठाई गई।

जिसके संबंध में सरपंच के खिलाफ 12000 रुपए का जुर्माना किया गया था। जिसे सरपंच ने जमा करवा दिया था। विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 4-11-2020 को दोबारा से निरीक्षण किया गया। जिसके आधार पर सरपंच के खिलाफ 100313 रुपए का जुर्माना किया गया था जो सरपंच के द्वारा 9-11-2020 तक सरकारी खजाने में जमा करवाए जाने थे। जिसके जमा न करवाने पर विभाग के द्वारा सरपंच के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें